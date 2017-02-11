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Общество
Мэрия вернула контроль над земельным участком в парке "Долина Роз"
11.02.2017

Столичная мэрия выиграла судебный процесс против спортивной ассоциации "Phoenix" и вернула себе контроль над земельным участком общей площадью 4,28 га в парке "Долина Роз". Такое решение было принято Высшей судебной палатой 8 февраля.

В 2012 году Общественная ассоциация спортивный клуб "Phoenix" обратилась в суд с требованием предоставить права на аренду этого земельного участка на срок до 10 лет с целью сторительства на нем спортивного объекта.

"Дело рассматривалось в судах различных уровней, а заявитель прибегал к разным уловкам, конечной целью которых являлось отчуждение земли, являющейся общественной собственностью", - сообщили представители мэрии. 

Как сообщает мэрия, участок в парке "Долина Роз" находится в управлении муниципального предприятия "Зеленое хозяйство"


 
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