Опубликован список самых популярных фамилий в Молдове

Количество носителей одной и той же фамилии в Молдове может варьироваться от одного человека до нескольких тысяч. Самую распространенную фамилию — Русу — носят целых 6043 человека, пишет Diez.md.

На втором месте по распространенности — фамилия Чебан (4995 человек). Третью строчку занимает похожая фамилия — Чобану с носителями в количестве 4338 человек.

В десятку самых распространенных также попали: Цуркан, Чеботарь, Лунгу, Сырбу, Мунтяну, Попа и Ротарь.

Ранее чешский ученый Якуб Мариан составил карту самых распространенных в Европе фамилий. Согласно карте, самой распространенной фамилией в Молдове является Русу, что в переводе на английский язык, по мнению ученого, означает «Russian» (то есть «русский»). В соседней Румынии самой распространенной фамилий является Попа, то есть «священник». В Украине — Мельник, в России — Смирнов (то есть «смирный, мирный»).