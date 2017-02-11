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Молдаванка с самым красивым телом в мире разделась, чтобы показать свою красоту
11.02.2017

Ирина Молоченко уже не первый раз снимается в горячей фотосессии [фото]

Ирина Молоченко - молдавская модель, которая прославилась "самым красивым телом". Девушка стала героиней откровенной фотосессии.

Модель позировала перед объективом в нижнем белье, портал SHOK.md сообщает, что снимки были созданы для международного проекта.

Напомним, что в 2016 году Ирина Молоченко представляла Молдовы на конкурсе Top Model of the World, în oraşul Bremen, Germania. В финале она получила титул "Самая красивая фигура".

SHOK.md

SHOK.md

SHOK.md

фотографии принадлежат сайту: shok.md


 
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