Знаменитости Молдаванка с самым красивым телом в мире разделась, чтобы показать свою красоту Ирина Молоченко уже не первый раз снимается в горячей фотосессии [фото] Ирина Молоченко - молдавская модель, которая прославилась "самым красивым телом". Девушка стала героиней откровенной фотосессии. Модель позировала перед объективом в нижнем белье, портал SHOK.md сообщает, что снимки были созданы для международного проекта. Напомним, что в 2016 году Ирина Молоченко представляла Молдовы на конкурсе Top Model of the World, în oraşul Bremen, Germania. В финале она получила титул "Самая красивая фигура". фотографии принадлежат сайту: shok.md

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