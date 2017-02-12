«Защитник православия» забыл о своих обещаниях при первом визите в мусульманскую страну (ФОТО)

Обещания лидера социалистов Игоря Додона о защите православия оказались предвыборным трюком, широко использованным им в период гонки за президентское кресло.

Спустя всего лишь три месяца после объявления результатов выборов президента, Игорь Додон, в качестве президента Молдовы предпочел выступить в Тегеране под молдавским флагом с преднамеренно измененным государственным гербом. Изменения касались не цветовой гаммы, не порядка полос на флаге, а изображения Государственного герба, сделанные, по всей вероятности, с целью исключить любые намеки на христианство.

Так, на водруженном в зале, где выступал Додон флаге, орел на Государственном гербе Молдовы был без креста в клюве орла, а также без скипетра в лапе.

Очевидно, о дальнейших процедурах при профанации Государственного герба тем, кто является гарантом суверенитета, независимости и неделимости страны, должна была бы высказаться Генеральная прокуратура.

Пока лишь, достаточно привести выдержки из предвыборной платформы кандидата в президенты Игоря Додона, который спозиционировал себя, как «защитник православия и государственности Молдовы».