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Скандал с флагом Республики Молдова в Иране: кто подставил президента
12.02.2017

Провластные аналитики и СМИ устроили настоящую истерику на почве того, что на флаге Республики Молдова, вывешенном на церемонии открытия Чемпионата Мира по шахматам среди женщин, в которой принимал участие Президент РМ Игорь Додон, отсутствовали некоторые элементы герба, а именно - крест и скипетр.

Увидев это, ярые противники президента обвинили его в профанации официальных символов.

Примечательно, что аналогичную картину можно было наблюдать и на церемонии открытия официального консульства Республики Молдова в Анталии. На фотографии, опубликованной на сайте Министерства иностранных дел и европейской интеграции, видно, что креста в клюве орла также нет. Впрочем, сей факт прошел незамеченным для тех, кто увидел нарушение сегодня.

Все дело в том, что из соображений политкорректности руководство мусульманских стран убирает с флагов других государств кресты и другие христианские символы. Эта практикуется во многих государствах, исповедующих ислам, и, естественно, президент никакого отношения к этой практике не имеет.

Тем временем, Игорь Додон уже выступил на своей странице в социальной сети с разъяснениями.

- За флаг во время визита отвечает не президент, а принимающая страна. Как правило, этим вопросом занимается посольство, которое отсутствует в столице Ирана, Тегеране. Разберемся, - написал он.


 
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