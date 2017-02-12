Диаспора: Не знаю, смогу ли я вновь уехать за границу

Ей было всего 20 лет, когда она решила оставить все и уехать на работу в Италию. «Я сделала то же самое, что и сотни молдавских женщин в поисках лучшей жизни», – объясняет свое решение Мариана Юрку из Калараша.

Ей было нелегко. Она работали и няней для детей, и домработницей. После восьми лет работы, по настоянию брата, она решила поступить на факультет. Изучала психологию и педагогику в университете Падуи. Однако после окончания университета не смогла найти работу. Разочарованная, она уехала из Италии. Но тогда еще не вернулась домой. Она отправилась в Англию, где находился ее брат.

Устроилось на работу в доме престарелых. «Там мне удалось накопить новые знания и опыт в области психологии. То, чем я занималась, касалось не только ухода, но и консультирования пожилых людей», – говорит Мариана Юрку.

Казалось, что она нашла свое место в жизни. Но... давила ностальгия. «Я хотела вернуться домой, хотела жить в своем доме, который я оставила пустым, без тепла», – признается она.

Однажды она себе сказала: «Хватит. Я еду домой». И вот, спустя 20 лет, Мариана Юрку вернулась на родную землю. Тогда она не знала, что будет делать. Но понимала, что нужно как можно быстрее реинтегрироваться в общество. Она осознавала, что иначе ей, вероятно, придется снова уехать за границу. Она вернулась домой в конце 2015 года, а в январе 2016 года уже устроилась на работу.

«Я молила Бога каждый день дать мне возможность найти работу, чтобы я могла утвердиться дома, чтобы он не позволил мне снова уехать за границу. Кажется, мои молитвы были услышаны», – отмечает она.

Уже год, как Мариана Юрку является гидом-куратором музея истории и этнографии Калараша. «Теперь не знаю, смогу ли я снова уехать за границу, каким бы заманчивым ни было предложение. Я считаю себя нужным человеком в нужном месте», – утверждает она.

Кроме того, она, впрочем, единственная каларашанка, стала членом Движения женщин-мигрантов Молдовы.

Все началось, когда она была приглашена на семинар для женщин-мигрантов, проведенный организацией «UnWomen». «Тот факт, что кто-то интересуется судьбой женщин, которые вернулись домой, удивил меня. Я поняла, что мы не брошены, не оставлены на волю случая», – говорит Мариана. Поэтому она примкнула к этому движению. Она твердо убеждена, что такое движение – это не только голос, который может быть услышан, но и конкретные действия для улучшения ситуации в стране.

На вопрос, какой совет она может дать женщинам, которым не удается реинтегрироваться в общество, она ответила сразу: «Не бояться пробовать, потому что если одна дверь закрывается, всегда открывается другая. Иметь мужество вернуться домой, быть активными. Молдова нуждается в каждом из нас. Мужество и вера в свои собственные силы».

Движение женщин-мигрантов Молдовы в настоящее время объединяет около 20 женщин. Это начало. Мариана Юрку надеется, что это движение станет реальной силой.