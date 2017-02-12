Чубашенко: Власти отказывают в предоставлении помещения для конгресса «Нашей партии»

Министерство, подчиненное Демпартии, отказывается предоставлять помещение для проведения пятого внеочередного конгресса «Нашей партии», но несмотря на это, активисты политформирования настроены оптимистично и готовы двигаться только вперед.

Об этом в ходе конференции кагульской Территориальной организации, состоявшейся в субботу, заявил Дмитрий Чубашенко.

Так, по словам Дмитрия Чубашенко, власть всячески препятствует проведению V внеочередного съезда «Нашей партии». В нем должны принять участие около 900 человек, а в Кишиневе не так много залов, которые могли бы вместить такое количество участников. «Нам отказывают национальный дворец, дворец республики и оперный театр. В национальном дворце и оперном театре просто ничем не аргументировали. Они относятся к министерству культуры, которое находится в ведении Демпартии. А во дворце республики сказали, что у них проходят профилактические работы канализационных, водопроводных систем и 26 февраля они не могут», – заявил он.

Однако, несмотря на давление со стороны властей и вопреки преследованиям «Нашей партии» и её лидера Ренато Усатого, по словам Чубашенко, люди настроены оптимистично, «они демонстрируют интерес к тому, что происходит, что мы будем делать дальше. Люди хотят работать, хотят двигаться вперед».

В субботу состоялась конференция территориальной организации «Нашей партии», в ходе которой были отобраны 23 делегата из Кагульского района. По словам координатора кагульской ТО Серджиу Ренцы, для участия в Конгрессе были отобраны наиболее активные члены политформирования.

«Акцент был поставлен на примаров, районных и городских советников, а также наиболее активных членов партии, которые принимали участие в деятельности партии», – заявил Ренца.

Кроме того, на прямую связь с участниками конференции вышел и лидер «НП» Ренато Усатый. Активисты партии обсудили грядущую конференцию, а также дальнейшую политическую деятельность политформирования.

Необходимость созвать внеочередной конгресс вызвана «новым витком политических репрессий со стороны власти», в том числе многочисленными уголовными делами против активистов НП и угрозами ареста по сфабрикованному делу против лидера партии Ренато Усатого, сообщила NM вице-председатель партии Елена Пануш. На конгрессе «Наша партия» определит «тактику и стратегию политической борьбы на предстоящий период в сложившихся условиях. Делегаты обсудят и кадровые вопросы. «По предложению председателя партии Ренато Усатого конгресс рассмотрит вопрос об избрании Дмитрия Чубашенко и Елены Грицко вице-председателями НП. Вместе с тем кандидатуру Чубашенко предложат для избрания в национальный совет партии», — сказала Елена Пануш.

Конгресс будет открытым. На него приглашены представители гражданского общества, эксперты, дипломаты, ждут и зарубежных гостей. «Нам нечего скрывать и нечего бояться», — подчеркнула зампред «Нашей партии».

Лидер НП Ренато Усатый в беседе с NM сказал, что активисты «Нашей партии» подвергаются беспрецедентному давлению. По его словам, на местных советников в разных районах заводят уголовные дела, несколько активистов партии находятся под домашним арестом, а Феликс Гринку — за решеткой. Тем не менее, добавил Усатый, у меня большие планы на весну этого года. Он также подчеркнул, что готовит свой приезд в Молдову, и «надежды режима» на этот счет напрасны.

Гринку подозревают в присвоении мошенническим путем 446 тысяч лей, принадлежащих его бизнес-партнеру. В «Нашей партии» дело против Гринку называют исключительно политическим.