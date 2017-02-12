Василе Ботнарь, Председатель Совета директоров АО «Moldova Gaz»

Назначение Василе Ботнаря на должность председателя Совета директоров АО «Moldova Gaz» по праву можно считать сюрпризом недели, в даже если его имя не раз упоминалось и раньше в контексте этой должности. Фактически это назначение имело эффект бури, вызвав у ряда политических лидеров определенные реакции и оценки в связи с этим, а политологи разработали различные сценарии, пытаясь понять, каким образом дошло до этого назначения.

Для некоторых, назначение Василе Ботнаря на эту должность является сигналом, что нынешние власти нашли общий язык с лицами, принимающими решения в Москве, и что впредь молдавско-российские отношения будут другими, чем теперь, а для других — это назначение является выражением компромисса между энергетическими интересами, России в Молдове и обязательствами Молдовы по отношению к ЕС через призму внедрения энергетического пакета III.

Дальнейшая эволюция покажет, кто прав, но пока, несомненно, Василе Ботнарю выделена совсем нелегкая миссия. И от того как он с ней справиться, будет решительно зависеть его дальнейшая карьера.

ТРИБУНА уточняет: Василе Ботнарь родился 22 июля 1975 года в г. Стрэшень. В 1990-1994 гг. учился в Кишиневском Финансово-банковском колледже, а в 2002-2006 годах — в Академии экономических знаний Молдовы, факультет Бизнес и Администрирование. Занимал следующие должности: с августа по ноябрь 1994 года — менеджер по транспортным средствам, Kомпания «Raxetta-Moldova»; сентябрь 1995 — июль 2000 — старший менеджер, Департамент обслуживания (пассажиры, грузы), Аэропорт Кишинэу; июль 2000 — ноябрь 2002 — генеральный директор Kомпании «Chisinau Aeroport Service»; март 2004 — Март 2005 — представитель итальянской Авиакомпании «Club Air»; ноябрь 2004 — Март 2005 — коммерческий директор, Aвиакомпания «Nobil Air»; март 2005 — сентябрь 2008 — генеральный директор, Кoмпания «Air Moldova»; сентябрь 2008 — декабрь 2009 — генеральный директор, Агентство транспорта Республики Молдова; декабрь 2010 г. — май 2013 г. — депутат Парламента Республики Молдова; май 2013 — июль 2015 — министр транспорта и дорожной инфраструктуры; январь 2016 — по настоящее время — министр информационных технологий и связи.

Владеет русским и английским языками. Женат, воспитывает двоих детей.