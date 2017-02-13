Кто в Европе получает самые высокие минимальные зарплаты

Самые высокие минимальные зарплаты в Европе по-прежнему получают жители Люксембурга, самые низкие - граждане Болгарии. Таковы данные Евростата.

Минимальная зарплата в Люксембурге составляет почти две тысячи евро. Ирландцы получают в месяц, в среднем, тысячу 600 евро. На сто евро меньше оклад жителей Нидерландов, Бельгии и Германии. Гораздо скромнее доход жителей Чехии, Польши, Хорватии, Словакии и Эстонии. В этих странах минимальная зарплата не превышает 500 евро.

Самые низкие оклады в Европе получают болгары - примерно 235 евро в месяц. При этом, согласно Евростату, с 2008 года минимальная зарплата в этой стране выросла вдвое. На 50 евро больше получают жители Румынии.

С 2008 года зафиксирован рост минимальной заработной платы в Эстонии, Латвии и Литве. Единственная страна, где оклады снизились на 14% - Греция.