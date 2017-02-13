Молдаванину на три года запретили въезжать в Украину из-за найденных в бардачке машины георгиевских ленточек

Гражданин Молдовы был задержан на контрольно-пропускном пункте "Мамалыга".

Как сообщает Госпогранслужба Украины, в салоне автомобиля Dacia Logan нашего соотечественника нашли пакет с 25 георгиевскими лентами, а также фонарь со встроенным электрошокером.

Молдаванин пояснил, что ленты ему подарили в России во время акции, однако он забыл их выложить.

Несмотря на это, в отношении мужчины было принято решение о запрете въезда на территорию Украины сроком на 3 года. Он был возвращен обратно в Молдову.