Молдаванину на три года запретили въезжать в Украину из-за найденных в бардачке машины георгиевских ленточек

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Общество
Гражданин Молдовы был задержан на контрольно-пропускном пункте "Мамалыга".
Как сообщает Госпогранслужба Украины, в салоне автомобиля Dacia Logan нашего соотечественника нашли пакет с 25 георгиевскими лентами, а также фонарь со встроенным электрошокером.
Молдаванин пояснил, что ленты ему подарили в России во время акции, однако он забыл их выложить.
Несмотря на это, в отношении мужчины было принято решение о запрете въезда на территорию Украины сроком на 3 года. Он был возвращен обратно в Молдову.
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