Богдан Цырдя: В Молдове конкурентную олигархию сменила олигархия султанного типа

Монополизированные средства массовой информации, в особенности электронные, являются одной из причин, побуждающих граждан не высказывать свободно свои взгляды.

В то время как одни эксперты считают, что среди населения Молдовы воцаряется практически всеобщий страх, другие полагают, что каждый может свободно выражать свои взгляды, и явного ухудшения ситуации не наблюдается. Мнения были высказаны в ответ на просьбу IPN прокомментировать рост, по данным опросов, числа людей, которые не чувствуют себя свободными говорить то, что они думают о руководстве страны.

Монополизированные средства массовой информации, в особенности электронные, являются одной из причин, побуждающих граждан не высказывать свободно свои взгляды по поводу властей, считает Игорь Боцан. „Там, где есть монополизация, люди это чувствуют. Они понимают, что новости и мнения подаются общественности так, как это выгодно руководителям медиа-холдинга”, — подчёркивает политолог, по словам которого в Молдове есть два медиа-холдинга: один принадлежит лидеру ДПМ Владу Плахотнюку, а основы второго были заложены Игорем Додоном.

Политолог Корнелиу Чуря не отмечает явного ухудшения ситуации. По его словам, каждый может высказывать свою точку зрения. Корнелиу Чуря также считает, что видение ситуации со СМИ связано с „критикой оппозиции в адрес властей”, из-за которой у людей складывается впечатление, будто ситуация ухудшается.

Комментируя эту же тему, политолог Богдан Цырдя говорит, что в Молдове сформировалась „олигархия султанного типа”. „В 2005–2013 годах в Молдове существовала конкурентная олигархия. С 2013 года формируется олигархия султанного типа, при которой одному из олигархов удаётся раздавить остальных, монополизировать государственные учреждения, монополизировать большинство средств массовой информации”, — считает Цырдя. Он также отмечает, что за счёт укрепления аппарата принуждения Демократической партии удаётся выстроить вертикаль власти, начиная с центрального и заканчивая местным уровнем, и что в Молдове воцаряется практически всеобщий страх, как на уровне политической элиты, так и среди населения.

Политолог отмечает, что в результате последних выборов сформировались два полюса власти: президентура и парламентское большинство. Поскольку президентура не подконтрольна исполнительной власти, она позволяет себе „оазисы отдельных свобод”, считает Богдан Цырдя.

По данным Барометра общественного мнения за октябрь 2016 года, число тех, кто совсем не чувствует себя свободным говорить то, что они думают о руководстве страны, или чувствует себя свободным делать это в ограниченной степени, достигло 55%, а по данным опроса „2016 год по мнению населения Республики Молдова ” свыше 44% респондентов заявили, что в 2016 году граждане в большей степени опасались выражать своё мнение, чем годом ранее. Отчёт Freedom House за 2016 год относит Молдову к числу частично свободных стран с нисходящим трендом.