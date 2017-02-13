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Общество
Синоптики рассказали, когда в Молдове ожидать потепление
13.02.2017

Молдавская Госгидрометеорологическая служба объявила данные о том, когда наступит долгожданное потепление.
В Молдове на смену морозам к концу следующей недели придет долгожданное потепление. Таковы прогнозы Государственной гидрометеорологической службы страны.
Неделя начнется с минусовых температур — в понедельник ожидается в среднем по стране —2..-5 градусов по Цельсию. Однако постепенно будет теплеть. А в среду на большей части республики пройдет слабый снег. Несмотря на то, что до календарной весны осталось чуть больше двух недель, плюсовая погода установится, согласно ожиданиям синоптиков, уже в следующие выходные. Так, в грядущий уикенд дневной максимум составит +2..+5. Правда, ночью еще будет холодно — от —3 до —5.

Согласно порталу gismeteo.md, еще несколько дней в стране будет сохранятся теплая погода. Дневной температурный максимум достигнет +11 в понедельник, 20 февраля. Однако затем опять немного похолодает, но столбики термометров не опустятся ниже нуля в дневные часы.


 
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