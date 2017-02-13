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Президент Додон настоял на том, чтобы крест вернулся на молдавский флаг в мусульманской стране
13.02.2017

Вывешенный на встрече Игоря Додона с Президентом Ирана молдавский флаг содержит все традиционные элементы.

Это видно на фотографии со встречи, которую глава молдавского государства разместил на своей странице в социальной сети.

- Встретился с Президентом Ирана Хассаном Рухани. Обменялись мнениями о двусторонних отношениях и возможностях их развития. Есть много перспективных областей,таких как, например, сельское хозяйство - население Ирана насчитывает 80 миллионов человек. Затронули тему сотрудничества и в энергетическом секторе. В Молдове, на обоих берегах Днестра, ежегодно потребляется 2,8-3 миллиарда кубов газа, в то время как Иран производит около 1 миллиарда кубов газа ежедневно, - отметил Игорь Додон.

По его словам, в рамках встречи стороны договорились также рассмотреть возможность открытия посольства Молдовы в Иране и наоборот.

Напомним, что провластные СМИ и аналитики устроили истерику в социальных сетях из-за того, что на флаге Республики Молдова, вывешенном на церемонии открытия чемпионата мира по шахматам среди женщин, в которой принимал участие президент Игорь Додон, отсутствовали некоторые элементы герба, а именно - крест и скипетр. Однако ранее аналогичный казус на церемонии открытия официального консульства Молдовы в Турции, в которой принимали участие представители МИДЕИ РМ, остался незамеченным.

Из соображений политкорректности руководство мусульманских стран убирает с флагов других государств кресты и другие христианские символы. Эта практикуется во многих государствах, исповедующих ислам, и, естественно, президент никакого отношения к этой практике не имеет.

На своей странице в социальной сети Игорь Додон пояснил, что за флаг во время визита отвечает не президент, а принимающая страна. Как правило, этими вопросами занимается посольство, которое отсутствует в столице Ирана, Тегеране. Глава государства пообещал разобраться в ситуации, и, очевидно, настоял на том, чтобы на встрече с Президентом Ирана флаг Молдовы был представлен в своем традиционном виде, со всеми присущими ему элементами.


 
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