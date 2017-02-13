Соглашение об ассоциации с ЕС и парадоксы президента Додона

Дионис Ченуша

Итоги визита президента Игоря Додона в Брюссель (6–7 февраля 2017 года) весьма скромны на заявления и содержательные комментарии европейских чиновников. Европейцы заняли весьма сдержанную позицию в отношении президента Игоря Додона. И спустя несколько дней после визита на сайтах европейских учреждений – Европейского совета, Европейской комиссии, Европейской службы внешних действий или Европейского парламента, не опубликованы пресс-релизы, посвященные Игорю Додону.

Лишенные эмоциональной составляющей встречи Игоря Додона с европейскими официальными лицами отражают их истинное отношение к президенту Молдовы. С одной стороны, европейцы знают о реальном весе Игоря Додона в процессе принятия решений в Кишиневе, где его полномочия ограничены. С другой стороны, ЕС оказал Игорю Додону прием, основанный на взаимности. Ведь практически невозможно, чтобы Брюссель встретил президента Додона с распростертыми объятиями после его враждебных заявлений в адрес ЕС, сделанных, в том числе, на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в январе 2017 года. В целом, Брюссель привычен к критике в свой адрес, но отвергает такую критику, которая противоречит действительности и, к тому же, проистекает из российской антиевропейской пропаганды.

Очевидно, что президент Молдовы отправился в Брюсселе с другими ожиданиями и с насыщенной программой. Однако его выступления и аргументы оказались недостаточно убедительными, чтобы произвести впечатление на европейские учреждения. Президент Додон попытался привлечь внимание европейцев к тому, что среди молдавских граждан наблюдается спад проевропейских чувств (Presedinte.md, февраль 2017 г.). Ничего из этого не сработало. Ведь европейцам достаточно хорошо известно о том, что происходит в Кишиневе – начиная от политизированных госучреждений, захваченного государства, и заканчивая изъянами банковской системы. В то же время, европейцы считают, что позитивные изменения могут произойти в Молдове за счет всеобъемлющего осуществления Договора, а не его отмены. Это входит в противоречие с видением Игоря Додона, по словам которого соглашение не дает стране ничего хорошего, в связи с чем он прогнозирует отмену документа после парламентских выборов 2018 года.

5 парадоксов Игоря Додона

Риторика, к которой прибег в Брюсселе президент Додон, содержала в себе ряд парадоксов, способных лишь еще больше дезориентировать европейских чиновников относительно Молдовы. Ведь в дополнение к подконтрольному олигархам политическому режиму, имитирующему различные реформы, европейцы вынуждены противостоять пророссийскому и евроскептическому популизму.

Парадоксы, которые эксплуатирует президент Додон, указывают на отсутствие последовательности и логики. Вызывающие изумление у европейской публики, такие парадоксы пользуются успехом среди групп евроскептиков в Молдове.

Парадокс №1. Европейские статистические данные показывают явное увеличение, за немногими исключениями, поставок из Молдовы в ЕС, а никак не наоборот (Expert-Grup, февраль 2017 г.). Но Игорь Додон настаивает на урезанных и неверно интерпретированных данных, дискредитируя Соглашение, обеспечивающее поступление более одного миллиарда евро от экспорта в ЕС, что составляет свыше 10% от ВВП страны.

Парадокс №2. Додон заявляет, что граждане ощутили только либерализацию визового режима (Presedinte.md, февраль 2017 г.) и, в то же время, благодарит ЕС за финансовую помощь и инвестиции в инфраструктуру. Таким образом, президент признает, что не только визы, но и европейские инвестиции в инфраструктуру приносят результаты. Только, в отличие от либерализации визового режима с ЕС, именно инвестиции напрямую обязаны реализации Соглашения об ассоциации и следуют из нее.

Парадокс №3. Игорь Додон заявил, что уровень коррупции в Молдове вырос после подписания Соглашения об ассоциации. В действительности Соглашение способствует разоблачению случаев коррупции политиками, которые вынуждены наносить друг другу удары в стремлении выжить. В результате это приводит скорее к увеличению коррупции в общественном восприятии, нежели к расширению этого явления.

Парадокс №4. Молдавский президент предлагает наладить трехсторонний диалог в формате ЕС–Молдова–Россия для восстановления торговых отношений между Молдовой и Россией. Параллельно с этим, он планирует отменить Соглашение с ЕС в 2018 году. Таким образом, президент Додон стремится восстановить экспорт в Россию, пользуясь трехсторонним форматом с участием ЕС, чтобы в итоге отказаться от Соглашения об ассоциации. Такая комбинация нелогична, а потому невозможна. Ведь Евросоюз вовсе не заинтересован участвовать в трехстороннем диалоге с Россией, тем более, если он направлен на отмену Соглашений с ним самим.

Парадокс №5. В целом Игорь Додон высказывается в поддержку реформ в области правосудия, борьбы с коррупцией и т.д. Более того, президент предлагает себя в качестве партнера ЕС в процессе их реализации. Игорь Додон, однако, не объясняет, каким образом эти реформы могут быть проведены, если Соглашение об ассоциации с ЕС, которое обеспечивает их реализацию, может быть аннулировано пророссийским большинством в 2018 году.

Вместо заключения...

Даже если абсолютное большинство заявлений Додона по поводу Соглашения об ассоциации содержат огромную долю неправды, они могут быть полезны в борьбе с пропагандой евроскептиков в Кишиневе.

Продолжающаяся дискредитация Игорем Додоном Соглашения с ЕС может привести к ослаблению борьбы с коррупцией и замедлению реформирования страны, что отвечает интересам нынешнего политического режима во главе с Владом Плахотнюком, а также России.

До сих пор интерес к содержанию Соглашения с ЕС было весьма ограниченным. Поэтому информационные нападки в его адрес, с которыми выступил Игорь Додон, могут быть использованы для возвращения к обсуждению Соглашения и его лучшего разъяснения широкой публике.

В конечном итоге, президентство Игоря Додон создает как многочисленные проблемы, так и возможности в плане извлечения выгоды из Соглашения об ассоциации с ЕС. Чем лучше будет разъяснено это соглашение, тем больше вырастет его легитимность, а с нею и спрос населения на его осуществление.