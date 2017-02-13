13 Февраля 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Порошенко: Украина и Молдова стали ареной столкновения двух миров
13.02.2017

Порошенко заявил, что взаимоотношения между Украиной и Молдовой находятся на пике.

Только возвращение Украины и Молдовы в европейское пространство является условием мира и стабильности в регионе. 

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в Киеве в ходе встречи с премьер-министром Молдовы Павлом Филиппом в понедельник, 13 февраля, передает РБК-Украина. 

"Только возвращение Украины и Молдовы в европейское пространство является условием мира и стабильности", - сказал Порошенко. 

Кроме того, Порошенко отметил, что существуют попытки извне повлиять на политику в Молдове и Украине. 

"К сожалению, наш общий регион стал ареной противостояния двух мировоззренческих концепций. Первая – демократические ценности, права человека, движение в будущее. Второе - тоталитаризм, диктат, возвращение в прошлое. У нас пытались разжечь пожар межэтнической и межчеловеческой ненависти. И кто знает, куда бы распространился этот пожар, если бы не героизм украинских воинов", - отметил Порошенко.

По его словам, четверть века назад, Молдова столкнулась с похожей агрессией, потеряв свои территории.

"Мы сейчас наблюдаем попытки, навязать Молдове и Украине такие форматы реинтеграции, которые позволят извне решать судьбы народов наших стран. Эти попытки обречены на поражение. Украина и Молдова будут восстановлены в своих суверенно признанных границах", - подчеркнул Порошенко.


 
Количество просмотров:
144
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.