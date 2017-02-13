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Экономика
Молдова прекратила импорт мяса птицы из регионов Польши, Германии, Украины и России
13.02.2017

Молдова запретила импорт мяса птицы из нескольких регионов Польши, Германии, Украины и России, где зафиксировали вспышки птичьего гриппа. О запрете сообщило Национальное агентство продовольственной безопасности.  

На границах республики усилили меры обеспечения биологической безопасности. На КПП намерены тщательно проверять партии импортируемого мяса.

Также агентство продбезопасности запустит информационную кампанию о способах профилактики птичьего гриппа. 47% мяса, которое завозят в Молдову, произведено на Украине.


 
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