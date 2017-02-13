Как Молдова съела всего «полвилки евроинтеграции»… и подавилась

Сергей ТКАЧ

При слове «евроинтеграция» нас тошнит. Как противников ассоциации с ЕС, так и сторонников, хоть и по разным причинам. Прошло семь лет, с тех пор как Молдова двинулась на Запад, и за это время жизнь обычного человека менялась только к худшему. Чем запомнились минувшие годы?

Разгул воровства и коррупции

Начало: разгромленный парламент и здание президентуры в апреле 2009 года, нанесен ущерб - примерно в миллиард лей, исчез оригинал декларации о независимости РМ.

Затем была элитная охота в заповедном лесу, в которой участвовали генпрокурор, депутаты, судьи высокого ранга и другие чиновники. Забава завершилась убийством молодого бизнесмена Сорина Пачу и попыткой скрыть преступление.

Потом была отставка обвиненного в коррупции проевропейского правительства.

И уже через полтора года при участии и попустительстве высших должностных лиц государства была совершена феноменальная кража из банковско-финансового сектора. В офшоры удалось вывести половину годового бюджета - 1/8 часть ВВП страны, пресловутый миллиард долларов.

Массовые митинги протеста завершились штурмом парламента. Созданное ДПМ с помощью подкупа, угроз, давления и шантажа так называемое парламентское большинство утвердило «ночное правительство». А депутаты, проголосовавшие за Павла Филипа, переоделись в полицейских, чтобы избежать расправы. Формального лидера ДПМ из-за его огромного роста уложили на носилки, накрыли простыней и вынесли как мертвое тело.

Не прошло и года, как этот формальный глава ДПМ стал настоящим политическим трупом. А его коллега, лидер другой правящей проевропейской партии - ЛДПМ, Влад Филат, был арестован и осужден на девять лет за взятки и извлечение выгоды из влияния.

Завершил эту эпоху разгула воровства и коррупции закон, перекладывающий выплату украденных из банков миллиардов на плечи граждан.

Вот они, главные политические вехи европейского пути Молдовы. В результате, как показал последний опрос, ни одна партия, входившая в так называемые проевропейские альянсы (ДПМ, ЛДПМ, ЛПМ) не набирает даже 3 процентов и не сможет попасть в новый парламент, если выборы, конечно, не сфальсифицировать.

Самая высокая цена

Но тошнота при слове «евроинтеграция» накатывает вовсе не из-за того, что прозападные политики убили сами себя, а потому что на будущем РМ фактически поставлен крест. Зарубежные официальные лица это открыто не могут признать, но ни Брюссель, ни Москва, ни Вашингтон не верят в то, что у Молдовы есть ясная перспектива.

Что особенно печально - такой веры нет у большинства граждан. Около миллиона, самая активная часть населения, уже уехала из страны, а остальные думают об этом. Согласно покинуть Молдову даже большинство людей пенсионного возраста.

С первых лет жизни эта установка закладывается и в головки детей, потому что кто-то из родителей или родственников уже за границей. То, что дети и подростки мечтают покинуть родину, – самая высокая цена, которую заплатил молдавский народ за жестокий эксперимент под названием «евроинтеграция».

Дети – жертвы трудовой миграции

Детей всегда называют самой беззащитной частью общества. И отношение к ним лучше всяких экономических показателей раскрывает истинное лицо режима, демонстрирующего полное безразличие к судьбе нового поколения, а значит - и будущего РМ.

В западных странах продолжительность жизни значительно выше, за огромным числом стариков нужен уход. Профессия сиделки – одна из самых востребованных. Молдаванки уезжают на заработки, оставляя на попечение близких своих детей. В ситуации, когда повсеместно закрываются детсады, школы, больницы, уход за подрастающим поколением сопряжен со многими трудностями.

Не все выдерживают. История о том, как отец убил двух своих детей из-за того, что мать не смогла вернуться домой из-за границы, показывает накал страстей. Разрушение семей как следствие трудовой миграции прежде всего отражается на детях. Они - ее жертвы.

«Городок детства»

По официальным данным, в 2014 году в группе риска находилось 8 705 детей. С тех пор ситуация только ухудшилась. Об этом свидетельствует и заметный рост подростковой преступности.

В 2005 году в селе Пырыта Дубоссарского района после реконструкции детского лагеря был открыт детский центр семейного типа «Orașelul сopilăriei». Центр принимал мальчиков и девочек со всех районов. Дети не были изолированы, а ходили в сельские детсад и гимназию. На 5,8 га располагались 28 зданий и сооружений, в том числе 12 домов семейного типа, медицинский центр, спорткомплекс, учебный корпус с библиотекой, мастерские, компьютерный зал, поле для мини-футбола, теплицы, мини-птицеферма, очистные сооружения, скважины питьевой и технической воды и т.д..

Создавался уникальный центр международными усилиями. Кроме молдавских организаций и бизнесменов финансами помогала благотворительная ассоциация «Concordia» во главе с австрийцем Георгом Спорсшиллом. Чтобы показать свои достижения, молдавские власти привозили в центр высокого гостя - комиссара по внешним связям и европейской политике добрососедства Бениту Ферреро-Вальднер.

Но, как сообщила редакции издания Noi.md директор «Городка детства» Анна Черкасова, если в первые годы в центре круглогодично проживали до 300 детей, то уже в в 2014-м - 190, в 2015-м - 116, а 2016-м «Городок детства» опустел. Его деятельность, как и работа многих других школьных учреждений не вписалась в планы евроинтеграторов.

Деградация образовательного уровня населения

Они настолько успешно занимались оптимизацией системы, что произошла, по мнению доктора экономики Михаила Пойсика, деградация образовательного уровня граждан. И это выражается, прежде всего, в сокращении удельного числа детей и подростков, посещающих учебные заведения.

Когда евроинтеграторы пришли к власти, в школы, гимназии и лицеи ходили 434,3 тысячи учащихся. А в текущем учебном году - только 332,7 тысячи. Основная причина – дети просто не посещают школы.

В возрастной группе 7-10 лет 9 процентов не числятся в школах, гимназиях и лицеях. В группе тех, кому 11-15 лет, – уже 15,9 процента, а среди тех, кому 16-19, – почти 80 процентов. Хуже всего обстоят дела в селах, где школы закрываются и есть проблемы с подвозом детей. А у родителей нет денег, чтобы обуть, одеть и прокормить ребятишек, особенно в зимнее время.

Михаил Пойсик подчеркивает: за последние восемь лет число обучаемых резко сократилось и в других типах учебных заведений. В частности, в профессиональных училищах обучается молодежи меньше на треть, в колледжах – на 47,4 процента, а в вузах - на 35 процентов.

Качество образования оставляет желать лучшего, и можно сделать обоснованный вывод: так называемые реформаторские, проевропейские правительства планомерно уничтожали будущее собственной страны. В этот период министерством просвещения руководили представитель ЛДПМ Майя Санду и либерал Корина Фусу. ЛДПМ и ЛП вместе с ДПМ сформировали в Молдове феномен «захваченного государства». Возможно, с их точки зрения, неграмотные граждане – не беда, а благо: такими легко манипулировать.

А с другой стороны, поскольку и Санду, и Фусу – сторонницы объединения с Румынией, не исключено, что для них «будущее Молдовы» - это совсем не то, о чем следует беспокоиться, так его все равно нет.

Отравленные дети

Однако общественный резонанс вызвала не эта пока не осознанная угроза будущему, а реальная, имеющая прямое отношение к здоровью нового поколения. Новости об отравлениях в детсадах из экстраординарного события превратились в заурядное явление.

Пятилетний Ярослав оказался в числе пострадавших. В больнице, куда срочно вызвали и мать, ребенок уже лежал под капельницей. Лечение длилось семь дней, не обошлось и без антибиотиков. УЗИ выявило острый панкреатит, увеличение печени и селезенки. После инцидента родители перевели малыша в садик. Но здоровый румянец не появился даже через полгода, хотя Ярослав подвижен и активен, как и все дети.

Однако к проблеме отравлений власти проявили некоторый интерес, лишь после того, как во время проверок в детсадах Кишинева обнаружили просроченные продукты и выявили махинации с ценами. В итоге начальника управления образования, молодежи и спорта столичной примэрии Татьяну Нагнибеда-Твердохлеб отстранили от занимаемой должности.

Слушания в парламенте выявили угрожающую тенденцию. Если в 2013 году среди детей 3-6 лет было зарегистрировано 116 случаев отравлений, то в 2014-м - уже 149, а на следующий год - 217. 2016-й побил все рекорды: в Кишиневе 715 отравлений среди детей, 640 ребят пришлось госпитализировать.

«Полвилки капусты», или как заработать на детях

Папы и мамы создали инициативную группу «Солидарные родители». Но 7 февраля на встречу в парламент по поводу питания в детсадах пришла только часть активистов: организаторы сообщили о дискуссии лишь на сайте законодательного органа, и не все смогли участвовать. Родители обратились к депутатам с просьбой вновь встретиться, так как за год разбирательств и обращений почти ничего не изменилось.

«Мы, живя в аграрной стране, не можем добиться, чтобы наши дети систематически ели свежие фрукты и овощи. Несмотря на то, что у нас так много органов, уполномоченных контролировать продовольственную безопасность малышей, наших детей кормят некачественной, испорченной, просроченной едой. Хотя тендеры называют прозрачными и публичными, закупки для школ и детских садов Молдовы до сих пор непрозрачны. Для некоторых – это источник обогащения, а для наших детей – причины болезней органов пищеварения и госпитализаций», - сетуют папы и мамы.

На недавней встрече с родителями сектора Чокана генпримар Дорин Киртоакэ уверял: ситуация вполне нормальная, дети питаются даже лучше, чем он: «Скажу вам честно, лично я вчера съел полвилки капусты без ничего, с солью. Мне немного жжет рот, но я думаю, что это нормально, когда ешь много капусты». Когда же родители подняли вопрос об отсутствии туалетов в детсадах, генпримар пропустил это мимо ушей.

Родители маленького Ярослава не стали требовать наказания виновных, они не верят, что у нас можно навести порядок и добиться справедливости. Но «Солидарные родители» и сообщество «Ask a Mom» надежды не потеряли и настаивают на новой встрече с парламентариями.

Жизнь взаймы

Нынешние молдаване оставляют следующему поколению непосильную ношу.

Власти взвалили на граждан выплату украденных миллиардов. Процесс затянется на годы. Общий государственный долг составляет 50,8 миллиарда лей, чуть ли не вдвое превышая годовой бюджет (без иностранных заимствований). Хотя еще в 2009-м госдолг составлял лишь 14,6 миллиарда лей.

Режим евроинтеграторов не может сформировать годовой бюджет без зарубежных кредитов. Как указывают экономисты, для выплаты зарплат и пенсий делаются заимствования и на внутреннем рынке.

Катастрофическая ситуация складывается с наполнением пенсионного фонда, один работающий фактически содержит одного пенсионера. Низкая рождаемость и массовый выезд на заработки рабочей силы в возрасте до 45 лет еще больше усугубляют ситуацию. Значительное сокращение объемов переводов показывает, что и этот источник иссякает – люди остаются за рубежом навсегда.

А что делать с долгом в 6,5 миллиарда «Газпрому»? Разговоры чиновников о том, что «пусть приднестровцы сами погашают свой долг в более чем 5 миллиардов» лишены политического смысла.

По ком звонит колокол

Весь этот груз проблем - сизифов камень, который власть оставила в наследство следующим поколениям. Заверения чиновников правительства Филипа о том, что они знают, как страну вывести из тупика, о том, что «новые реформы» поднимут нацию из руин – блеф. Ситуация в мире такова, что никто не может дать гарантии бескризисного будущего не только ЕС, но и США. Айсберг уже появился на горизонте и «пассажиры» «Титаника» его наблюдают.

Предательский звон колоколов отчетливо слышен и в Молдове. По ком звонит колокол? Современная Молдова – «карточный домик». И чем раньше граждане осознают, что глупо себя обманывать, задернув занавеску и делая вид, что поезд едет вперед, тем лучше.

Будущее молдавских мажоров

Нынешние правители Молдовы ведут себя так уверенно и нагло, видимо, потому что думают, будто мрачное будущее – не для их наследников. Когда наступят тяжелые времена и придется платить долги, отпрыск, например, Влада Плахотнюка будет безбедно проводить время на вилле у Женевского озера, а дети Андриана Канду и Павла Филипа или составят ему компанию, или будут мажорить, где-нибудь неподалеку.

Но рано или поздно по счетам приходится платить всем. И не исключено, что придет время, когда Киртоакэ будет на самом деле съедать по вечерам «полвилки капусты без ничего, с солью», и проклинать тот день, когда он впервые произнес тошнотворное слово «евроинтеграция».