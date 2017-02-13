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Общество
Дорин Киртоакэ предлагает легализовать незаконные сборы в детсадах
13.02.2017

Руководство кишиневской мэрии предлагает сделать прозрачными незаконные родительские сборы в столичных детсадах. На заседании мэрии Дорин Киртоакэ предложил механизм, при котором родители будут вносить деньги и при этом решать, на что их можно потратить.

«Мы должны дать родителям возможность принимать решения вместе с администрацией детсадов о том, как должны быть потрачены деньги. Надо разработать некий формат, помогавший бы им сотрудничать», - отметил мэр.

По словам мэра, в ходе встречи с родителями, проживающими в столичном секторе Чокана, было установлено несколько приоритетов, почерпнутых из основных проблем, над которыми предстоит работать на протяжении 2017 года. Среди них: вопрос питания детей и качество поставляемой продукции, детское меню, ремонт учреждений и родительские ассоциации.

Дорин Киртоакэ заявил, что в ближайшее будущее встретится с родителями других секторов столицы.


 
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