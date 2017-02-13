Кишиневцев предупреждают: счета за электроэнергию будут выше

Компания "Gas Natural Fenosa Furnizare Energie" сообщает, что в связи со сложными метеорологическими условиями график снятия показаний потребленной электроэнергии со счетчиков будет изменен.

В частности, период подсчета потребленной электроэнергии будет расширен. Как следствие, жители столицы могут получить квитанции с большим объемом киловатт, нежели обычно приходит им в счетах. Для проверки правильности данных граждан призывают сверить данные, указанные в квитанции, с данными счетчиков.

Кроме этого, сотрудники предприятия готовы ответить на все вопросы, связанные с содержанием квитанций. Номера телефонов и другие контактные данные указаны здесь.