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Экономика
Кишиневцев предупреждают: счета за электроэнергию будут выше
13.02.2017

 Компания "Gas Natural Fenosa Furnizare Energie" сообщает, что в связи со сложными метеорологическими условиями график снятия показаний потребленной электроэнергии со счетчиков будет изменен.

В частности, период подсчета потребленной электроэнергии будет расширен. Как следствие, жители столицы могут получить квитанции с большим объемом киловатт, нежели обычно приходит им в счетах.  Для проверки правильности данных граждан призывают сверить данные, указанные в квитанции, с данными счетчиков.  

Кроме этого, сотрудники предприятия готовы ответить на все вопросы, связанные с содержанием квитанций. Номера телефонов и другие контактные данные указаны здесь.


 
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