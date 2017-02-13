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Спорт
В Калараше открылась лыжная трасса протяженностью 3 км
13.02.2017

В Калараше открылась первая в Молдове лыжная трасса. Ее протяженность составляет 3 км. Спустившись на лыжах, любители этого зимнего спорта могут подняться снова наверх на маршрутке, передает ProTV.

Каларашская лыжная трасса находится прямо при въезде в город, недалеко от села Садово. Ее обустроили на пригорке на месте бывшей ракетной базы. Администраторам потребовалось пять лет, чтобы запустить это дело.

По словам организатора Николая Розинбарга, трасса обустроена по моделям тех, которые они видели за границей: сначала в румынском Брашове, а затем в Австрии.

С первого же дня после открытия трассы желающих прокатиться было много.

В дальнейшем администраторы планируют построить канатную дорогу.

Фото: Mihai Becciv

 

Видео: protv.md


 
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