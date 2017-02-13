Российский премьер высказался о перспективах отношений РФ и Молдовы



Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с лидером молдавской Партии социалистов Зинаидой Гречаной отметил тот факт, что взаимоотношения между РФ и Молдовой не самые простые, но есть возможности для их развития, сообщает РИА Новости.



"Не скрою, конечно, сейчас не самая простая пора во взаимоотношениях между Российской Федерацией и Республикой Молдовой. Но у нас есть возможности все-таки эти отношения развивать. И не только на государственном, правительственном уровне, но и в рамках межпартийного сотрудничества", — сказал Медведев. Он не исключил также возможности заключить соглашение о сотрудничестве Всероссийской партии "Единая Россия" с Партией социалистов Молдовы.

"Мы можем подумать о том, чтобы и наши коллеги общались по различным направлениям и на партийном уровне, и на межпарламентском уровне. Ну и, наверное, подумать о том, чтобы подготовить соглашение о сотрудничестве между нашими партиями, как мы это делаем с другими партиями, с которыми у "Единой России" хорошие отношения", — сказал Медведев.

Приветствуя партийного лидера из Молдовы, он выразил уверенность, что под руководством Гречаной социалистическая партия сможет решить целый ряд крупных экономических задач в республике. В свою очередь Гречаная отметила, что в Молдове очень высоко ценят позицию России относительно поддержки суверенитета республики. "Мы в этом направлении будем работать, и Игорь Николаевич Додон, когда встречался с Владимиром Владимировичем Путиным, получил его полную поддержку", — сказала она. Партию социалистов до недавнего времени возглавлял Игорь Додон, в 2016 году избранный президентом Молдовы.

