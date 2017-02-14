Ренато Усатый: Мы стали наиболее опасной партией для правящего режима

Принципиальность и целеустремленность, как активистов «Нашей Партии», так и её лидера Ренато Усатого, оказались самым страшным врагом режима олигарха Владимира Плахотнюка.

Об этом в ходе конференции бельцкой Территориальной организации, состоявшейся в воскресенье, заявил лидер «Нашей Партии» Ренато Усатый.

«То, что нас пытаются уничтожить, свидетельствует о том, что мы являемся самой сильной и самой опасной партией для правящего режима, поскольку бьют обычно тех, кого боятся», – заявил он.

Лидер «Нашей Партии» поблагодарил активистов политформирования, которые, несмотря на травлю, организованную режимом олигарха Владимира Плахотнюка, остаются верными идеалам партии.

«Спасибо за то, что вы не бросили нашу идею, за то, что вы вместе со мной идете вперед. Мы обязательно сделаем все необходимое, чтобы победить!», – подчеркнул он.

Усатый добавил, что в настоящий момент активисты партии обязаны двигаться только вперед, «поскольку есть сотни тысяч людей, которые в этом нуждаются». «Я уверен, что мы добьемся того, что запланировали ранее. Я неоднократно говорил — они делают то, что могут, а мы делаем то, что считаем нужным», – добавил лидер «Нашей партии».