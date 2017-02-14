"Газпром" может списать Молдове долги

"Газпром" отказался от предложенной Кишиневом схемы реструктуризации долга Приднестровья за российский газ. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом пишет в понедельник российская газета "КоммерсантЪ" ("Ъ").

Согласно информации издания, Кишинев предложил схему реструктуризации многолетней задолженности за газ $6,5 млрд., которая подразумевала перекладывание большей части долга на Приднестровье. Пресс-служба правительства Молдовы сообщила, что в ходе состоявшейся на прошлой неделе встречи с заместителем председателя правления "Газпрома" Валерием Голубевым премьер-министр Павел Филип предложил передать накопленный Приднестровьем долг компании "Тираспольтрансгаз", а в последующем - властям региона. На 1 января эта задолженность составила почти $5,791 млрд., или 88,6% от общей суммы долга АО "Молдовагаз". Пресс-служба правительства сообщила, что Голубев обещал рассмотреть этот вопрос, но только при условии 100-процентных расчетах Молдовой по текущим платежам.

Однако, российское издание утверждает, что "Газпром" не согласится с предложенной схемой.

""Газпром" отрицательно отнесся к идее властей Молдавии провести реструктуризацию задолженности за российский газ в размере $6,5 млрд. Подавляющая часть этого долга - $5,8 млрд. - на деле относится к долгам непризнанной республики Приднестровье, куда газ с конца 1992 года поставляется фактически бесплатно. Тем не менее, юридически долг числится за российско-молдавской газораспределительной компанией "Молдовагаз", которая поставляет газ и в Молдову, и в Приднестровье", - отмечает "Ъ".

По мнению экспертов издания, "Россия уже вряд ли рассчитывает на возврат большей части этих денег и поэтому хочет хотя бы сохранить рычаг влияния на Кишинев".

"Такой вариант, который лишает "Газпром" какой бы то ни было перспективы возврата денег, монополии не понравился. В ходе встречи господин Голубев лишь отметил, что реструктуризация исторического долга Молдавии возможна только при сохранении полной оплаты текущих поставок российского газа. В прошлом году республика старательно платила за российское сырье. При этом в пятницу Валерий Голубев на встрече с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским заявил, что "Газпром" не будет менять сложившуюся схему поставок газа (то есть и начисления долга) в Приднестровье", - отмечается в публикации.

"Коммерсант" приводит слова Валерия Голубева на встрече с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. В состав делегации Приднестровья вошли чиновники из правительства, Верховного Совета, а также первый президент Приднестровья Игорь Смирнов.

"Я не приверженец ломки старого, пока нет нового. И прежде чем говорить о реформировании, надо эту модель четко представлять и понимать, что за этим последует. "Молдовагаз" и "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" выполняют свои функции, обеспечивая транзит 18,5 млрд. кубометров газа из России на Балканы. Объем поставок в Молдавию составляет около 3 млрд. кубометров газа, в конце 2016 года "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа и транзит через территорию республики до конца 2019 года. От дополнительных комментариев в "Газпроме" отказались", - пишет газета.

"Ъ" приводит также мнение эксперта Вячеслава Мищенко из Argus Media, который считает, что "с экономической точки зрения вопрос задолженности не имеет решения, так как экономика Приднестровья очень мала и не сможет обслуживать долг".

"Проблема лежит в политической плоскости. Если учесть, что Москва не признавала суверенитет Приднестровья, то, считает эксперт, в дальнейшем Россия будет подталкивать стороны к объединению. А огромный даже по меркам "Газпрома" долг российские власти смогут использовать в качестве рычага давления для возвращения Молдавии, которая в последние годы думала об интеграции с ЕС, в орбиту своего влияния, что важно на фоне ситуации на Украине. "Газпром" будет пытаться каким-то образом получить часть долга, но в конце концов будет вынужден списать его основной объем. Способ урегулирования ситуации, который выберет российская сторона, будет во многом зависеть от политики молдавских властей", - подытожил эксперт.