Законопроект о либерализации капитала и налоговом стимулировании направлен на сокрытие кражи миллиарда из банков РМ, - считает экономический эксперт Ион Тэбырцэ.

Как передает "ИНФОТАГ", в понедельник на презентации исследования Института IDIS Viitorul "Налоговая амнистия 2007 г. и либерализация капитала и налоговое стимулирование 2016 г." он сказал, что "инициатива также нарушит бюджетную систему местных властей, за счет списания штрафов, подорвет программу законов о неподкупности, ведь сами коррупционеры прощают себе долги"

"Экономика РМ может еще больше уйти в тень. А страна рискует превратиться в европейский цех по отмыванию денег. Обеспокоенность в связи с данным законопроектом практически сразу высказали и Всемирный банк, и Международный валютный фонд. Методология принятия закона не понятна никому", - считает Тэбырцэ.

Эксперт Вячеслав Бербека отметил схожесть законопроекта с налоговой амнистией 2007 г.

"Ситуация схожая - большая роль теневой экономики, отсутствие надежного финансового фундамента у государства, неприятие изменений большинством. В результате налоговой амнистии 2007 г. были списаны долги более чем на 4 млрд. леев, однако бюджет обогатился лишь на 18 млн. леев. А уже к 2010 г. сумма накопленных долгов государства составляла 1,2 млрд. леев. В международной практике нет примера использования столь низкой налоговой ставки в 2%. Это слишком малая цифра, чтобы действительно обеспечить налоговое стимулирование, а не сокрытие в будущем", - сказал он.

Экономический эксперт Виктор Чобану считает, что законопроект сначала приостановят, чтобы утихли споры, а затем все же примут.

Экс-министр финансов Вячеслав Негруца назвал законопроект "попыткой узаконить незаконно нажитое, не считаясь ни с юридическими, ни с моральными нормами".

Справка "ИНФОТАГ": Законопроект, принятый парламентом в первом чтении 16 декабря 2016 г., предусматривает аннулирование долгов с условием добровольной уплаты 2%. Авторы проекта - спикер Адриан Канду и депутат Сергей Сырбу (оба от ДПМ) мотивировали его стремлением вывести из тени капитал и стимулировать поступления в бюджет. Однако проект подвергся жесткой критике со стороны гражданского общества и ряда международных организаций, считающих, что таким образом будут узаконены незаконно нажитые капиталы.