О чем договорились премьеры Молдовы и Украины в Киеве

Совместная молдо-украинская комиссия проанализирует инициированный Киевом проект строительства на Днестре шести новых гидроэлектростанций. Об этом договорились сегодня в Киеве премьер-министры Павел Филип и Владимир Гройсман.

Стороны также намерены обратиться к европейским экспертам для получения их оценки возможного влияния ГЭС на экосистему Днестра.

Как отметил глава молдавского правительства, за состояние Днестра в равной степени несут ответственность и Кишинев, и Киев.

"Нужно четко понимать, что река Днестр - важный источник обеспечения водой как города Одессы, так и города Кишинева, а также других населенных пунктов Молдовы и Украины. Мы договорились о создании совместной комиссии, которая проанализирует ситуацию и предложит решения, к реализации которых мы сможем привлечь Европейский союз", - сказал премьер-министр Павел Филип.

Украинский премьер подчеркнул со своей стороны, что от проекта не откажется, но пообещал соблюсти все европейские стандарты экологической безопасности.

"Наша компания "Укргидроэнерго" вместе с Министерством экологии Украины будут сотрудничать с партнерами из Молдовы и постоянно информировать их о своих действиях и экологических эффектах", - отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

С другой стороны, Павел Филип подчеркнул, что экологическое состояние Днестра является проблемой не только Молдовы, но и Украины, так как река является источником воды и для украинских населенных пунктов.

Ранее 50 экологических НПО из Молдовы высказали обеспокоенность намерением Украины построить шесть дополнительных гидроэлектростанций на Днестре. Экологи утверждали, что это обернется обмелением и загрязнением реки.

Также в правительство неоднократно поступали обращения в связи с негативным воздействием на экосистему Днестра гидроэнергокомплекса в Новоднестровске. В частности отмечалось снижение уровня воды в Дубоссарском водохранилище и замедление процессов самоочищения реки.