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Экономика
Проверки Роспотребнадзора в винодельнях Молдовы
14.02.2017

Специалисты российской санитарной службы проводят инспекции в некоторых винодельнях Молдовы. Речь идёт о 13-ти компаниях, которые ранее обратились в службу с просьбой отменить запрет на экспорт их продукции в Россию. 

"Цель визита - ознакомиться с процессом изготовления продукции,техническим оснащением предприятий, которые хотят экспортировать свой товар, а также оценка качества вина.  Среди них есть и госпредприятия. Мы рады, что список может расшириться, и тогда мы сможем перейти к следующему этапу, отмене таможенных пошлин", - заявил министр сельского хозяйства Эдуард Грама.

Делегация Роспотребнадзора пробудет в Молдове до 17 февраля. Затем эксперты примут решение, какие молдавские винодельческие компании смогут экспортировать свою продукцию в Россию. Сейчас вина на российский рынок поставляют 15 производителей из нашей страны.


 
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