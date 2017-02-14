Сегодня влюбленные отмечают праздник св. Валентина

Сегодня влюбленные во всем мире имеют дополнительный повод сказать «Я люблю тебя» и делать подарки в праздник святого Валентина, отмечает NOI.md.

Валентин считается покровителем молодоженов и влюбленных. Праздник берет свое начало с дохристианского языческого празднования луперкалий. Так что первоначальным названием праздника было Луперкус.

Римская легенда о святом Валентине имеет несколько версий. Согласно одной из них, Валентин был священником. Римляне его очень любили и ходили к нему. В дни Клавдия Жестокого войны не прекращались, а люди не хотели покидать свои семьи и идти в армию. Тогда Клавдий запретил браки и отменил все помолвки. Легенда гласит, что многие люди этого не пережили и умерли. Священник Валентин был опечален приказом императора, считая, что ни один человек, даже Клавдий, не вправе запретить брак любящих людей. Тогда Валентин решил тайно венчать любящие пары. Но Клавдий узнал об этом и, полный ярости, приказал своим солдатам бросить священника в тюрьму. Там Валентин увял, подобно цветку, который не может выдержать долго без света. Он умер и был похоронен друзьями в церкви Святого Пракседеса.

Со временем технологии и простые или экстравагантные подарки постепенно заменили написанные рукой «валентинки». Некоторые влюбленные предпочитают дарить коробку конфет, фрукты или бижутерию, а другие проводят этот день с любимым человеком в ресторане, в необычном месте или даже где-то за границей. Самые смелые влюбленные стремятся соединить свои судьбы именно в этот день.

Для тех, кто любит отмечать праздник дома, за романтическим ужином, мы предлагаем несколько рецептов.