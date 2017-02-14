Талоны на питание: бонус, схема или обман электората?

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На устах
Владислав Бордеяну
Председатель парламента Андриан Канду представил законодательную инициативу, которая предусматривает внедрение талонов на питание за счет работодателя.
По его словам, талоны будут в качестве прибавки к зарплате и не будут облагаться налогом. Приводя в пример другие страны, где широко применяется такая практика на предприятиях, спикер выразил надежду, что эта система позволит снизить долю теневой экономики и будет стимулировать предпринимателей отказываться от зарплаты в конверте. Вот только эксперты не верят в успех решения проблем теневых зарплат таким образом, а бизнес считает, что необходимо думать над повышением производительности труда в комплексе.
Чобану считает, что эта инициатива вряд ли даст желаемый эффект, учитывая, её необязательный характер. Было бы правильно дать возможность работникам самостоятельно выбирать, в какой форме получать деньги - в виде продовольственных талонов или как прибавку к зарплате.
Президент Клуба деловых людей "Timpul" Игорь Крапивка отметил в беседе с корреспондентом noi.md, что у бизнеса есть более животрепещущие задачи, чем талоны на питание.
- Мне кажется, что Канду должны заботить вопросы совершено иного порядка, - полагает собеседник. - У нас творится безобразие с обременением фонда оплаты труда для легального бизнеса, что составляет более 60%. Кто будет платить не просто чрезмерные, а непомерные социальные налоги? Инициатива с талонами на питание разумная, но не это в первую очередь надо решать. В огромном списке вопросов он стоит в конце первой десятки. Если же примут такой законопроект, хуже от этого не будет. Но нужно решать вопросы комплексно, в том числе и с системой найма в Молдове, и вообще с рынком труда. В Молдове давно устарел Трудовой кодекс.
В стране существует тривиальный подход к защите прав работника. Профсоюзы на самом деле цепляются за старые химеры, вместо того чтобы видеть, как мы обездоливаем работодателей, ставим их в неравное положение в Трудовом кодексе. В итоге прежде всего страдает работник, а уже потом работодатель, который не хочет легализовать отношения с работником. Нам необходимо думать над повышением производительности труда и в его рамках – это талоны на питание. Может быть, Канду решил начать с конца, - предположил Крапивка.
Не бонус, а лояльность
По словам доктора экономики, эксперта IDIS Viitorul Татьяны Ларюшиной, в мировой практике используют различные инструменты, которые вызывают лояльность у работника при конкуренции за рабочую силу. Если на двух предприятиях одинаковая зарплата, то работник смотрит на соцпакет.
- Для работников риски заключаются в том, что предприниматель может недобросовестно использовать талоны на приобретение продуктов. К примеру, может списывать какую-то часть зарплаты, которая должна быть выплачена деньгами, т.е. может перепутать назначение этих талонов. Поэтому нужно четко понимать, что это не часть зарплаты, а инструмент выстраивания отношений между работником и работодателем в счет корпоративной культуры. И это будет работать только тогда, когда у нас будет внедряться корпоративная культура. В компаниях, где нет даже намека на неё, такие инструменты не работают, тогда возможна даже дискредитация идеи, - пояснила аналитик.
Эксперт исключила возможность уменьшения оборота наличности в стране, но отметила, что кто-то будет на этом зарабатывать, предоставляя талоны.
- Слишком большие ожидания от эффективности этой меры могут привести к неоправданным разочарованиям, - продолжает доктор экономики. - Есть риск, что это будет интерпретироваться как квазиденьги. И что означает надбавка к зарплате? То, что положено получать деньгами, не должно выливаться в какие-то суррогаты или квазиденьги. Все остальное - это расходы работодателя на то, чтобы удержать рабочую силу, не дать конкуренту переманить, чтобы работник в случае аврала пошел ему на встречу. Ключевое слово - лояльность, а не добавка к зарплате. Кроме того, талоны создают риск для работника. Работодатель вместо того, чтобы полноценно выплачивать заработную плату персоналу, часть её может выдавать пайком.
Талоны на питание для работников - слишком сложная и незначительная процедура для решения такой комплексной и серьезной задачи, как «серая» экономика или зарплата в «конвертах». Неформальная экономика – это ответ бизнеса на нездоровую деловую среду, на её токсичность. В Молдове слишком дорого вести бизнес из-за высоких коррупционных налогов или из-за необходимости его защищать дополнительно, потому что права собственности не обеспечены и т.д. Поэтому талонами на питание такую проблему, как зарплата в «конвертах» или неформальная экономика, не решить.
Канду говорит от лица государства, которое предпочитает иметь дело с 500 крупными и средними налогоплательщиками. На малые предприятия оно вообще не обращает внимания. Тем не менее предприятия малого бизнеса составляют большинство в экономике республики. И это должно быть в приоритете, т.к., благодаря талонам, они не будут процветать.
Нужно комплексное решение по оздоровлению деловой среды, работать над созданием стимула, чтобы заниматься бизнесом в Молдове было выгодно и прибыльно. Талонами на питание лишь отвлекают внимание от чего-то более важного. Эти инструменты, если сработают, то только для крупного бизнеса. А проблемы в Молдове в первую очередь связаны с малым бизнесом, и правительство должны заботить прежде всего его проблемы, - сказала Ларюшина.
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