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В Кишинев прибывает миссия Международного валютного фонда
14.02.2017

Сегодня в Кишинев прибывает миссия Международного валютного фонда. Она пробудет в нашей стране до 28 февраля.

В повестке визита - представление нового главы миссии в Молдове, а также анализ действий, предпринятых молдавскими властями по внедрению соглашения с МВФ.

Наша страна подписала трехгодичную программу о сотрудничестве, предусматривающую финансирование в 178 миллионов долларов. Первый транш уже поступил.

В соглашении отмечено, что эксперты МВФ каждые полгода будут приезжать в Молдову, чтобы ознакомиться, как наша страна выполняет принятые обязательства.


 
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