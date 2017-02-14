"Диверсанты в городе!" или об эксклюзивном бреде сивой кобылы

Борьба (без правил) за читателя, зрителя, слушателя принимает всё более помоечные разнузданные формы. Это очень удобно для тех, кто специализируется на чёрном пиаре. Его, как повелось, необязательно найти и обнаружить. Проще взять с потолка и выдумать. Персону, которую заказали, можно обвинить в шпионаже и терроризме, моральном разложении и любых иных смертных грехах. Так это обычно и делается.

В последние годы в Молдове стало модным использовать фантастические теории заговора. То на севере, то на юге, а то и в самом Кишиневе обнаруживаются вооружённые экстремисты, которые собираются свергнуть демократическую власть. Но благодаря нашим правоохранительным органам и СИБу ничего у этих злоумышленников не выходит. Подкрепить хоть какими-то доказательствами и убедительным видеоматериалом эти страшилки власти так пока толком не сумели. Обломы и нестыковки, белые нитки лжи на коротеньких ножках, вызывающие у публики смех, не смущают ни заказчиков, ни исполнителей. Поэтому через год они повторяют свою спецоперацию.

Одним из таких примеров, просто поражающих отсутствием логики, является недавняя дурка, запущенная нескольким СМИ. Основным «авторитетным» источником, как уже бывало, послужил портал Deschide.md: «Российские националисты, готовившие осенью 2016 года убийство премьер-министра Черногории Мило Джукановича и государственный переворот, проводили подрывную деятельность и на территории Молдовы в 2014 году. Целью ГРУ и «Сербских волков» было помешать Черногории вступить в НАТО и не допустить прихода прозападной власти в стране. По мнению Кремля, это бы ослабило наступление России на Балканы и укрепило бы антироссийскую платформу. Те же цели преследовались в Молдове. В 2014 году Москва, чтобы поставить под угрозу подписание Соглашения РМ-ЕС, разработала несколько сценариев, начиная от волны гражданского недовольства в Гагаузии и заканчивая подкупом депутатов в молдавском парламенте».

После такого смелого зачина, проиллюстрированного снимками двух (!) странных мужиков, к этому «историческому факту», не мудрствуя лукаво, Deschide.md пристёгивает известных в республике своим патриотическим настроем и евроскептиков: «5 июня в Бельцах прошло секретное совещание ряда общественных деятелей, которые выступили против подписания Соглашения с ЕС. На встрече присутствовали на тот момент башкан Гагаузии Михаил Формузал, лидер партии «Патриоты Молдовы» Михаил Гарбуз, епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл, а также глава многих «молдовенистских» организаций Вячеслав Пержу».

Далее «дурку» подхватывают телеканалы одного и того же медаихолдинга, пафосно демонстрируют фото, добытое якобы «оперативным путём». На снимке перечисленные люди мирно, без маскировки беседуют в парке. И что в этом преступного?

Ещё цитата: «Издание Deschide.MD писало тогда (в 2014-м), что группа диверсантов разработала подробный план по дестабилизации ситуации в Молдове, который должен был привести к вооруженному восстанию против власти. Целью диверсии было провозглашение Молдавской Федерации с четырьмя субъектами: Кишиневом, Бельцами, Комратом и Тирасполем».

Этот бред сивой кобылы подаётся как «Эксклюзив». Ни до каких доказательств своей неординарной и уже не новой теории авторы не унижаются. Где тот, якобы разработанный план? Где записи разговоров? Где видеосъёмки скрытой камерой? Этого нет? Тогда на каком основании вы пишете этот бред? Почему к тем, кто не разделяет идеи унионизма, а является государственниками-молдовенистами можно безнаказанно применять методы пропаганды доктора Геббельса? Лепить на них любые ярлыки, стряпать против них любые фальшивки?

Ну, с порталом Deschide.md всё более или менее понятно: он работает при при поддержке правительства Румынии (что напрямую написано на сайте - см. фото) и, очевидно, открыт (согласно своему названию) для любых инсинуаций в адрес инакомыслящих. А вот почему молдавские телеканалы и другие СМИ охотно тиражируют подобную заказуху – это уже вопрос к психотерапевту.

Насколько же нужно не уважать общество, чтобы регулярно вбрасывать в него вот такую туфту! Но, возможно, эти масс-медиа уверены, что клиент уже созрел? Что им удалось постепенно дебилизировать население настолько, что оно уже всё проглотит? Если бы у нас был нормальный независимый суд, я посоветовал бы всем четырём оклеветанным гражданам обратиться с иском о защите чести и достоинства. И они бы, безусловно, выиграли.

Если портал "дескиде" и иже с ним так беспокоятся о безопасности родины и готовы выводить на чистую воду всех её супостатов, то почему бы им свой талант разоблачителей не применить к вполне конкретным криминальным страницам недавнего прошлого? И не сообщить всем нам о таинственных событиях 7 апреля, царской охоте в "Пэдуре домняскэ", украденном миллиарде? Общественности это наверняка будет интереснее, чем мифология образца 2014-го, которую и тогда раскрутить не удалось, и сейчас, даже стряхнув с неё нафталин, не получилось.



Почему телеканалы, а также правоохранительные органы и СИБ, на которые ссылаются эти СМИ, не хотят обнародовать правду о конкретных преступлениях, действительно угрожающих государственности Молдовы? Видимо, потому, что легче и безопаснее пиариться на разоблачении самими же выдуманных теориях заговора, которые тщетно вновь пытаются реанимировать?

Глеб Праведников