Епископ Маркелл "Смерть прекращает зло, которое несет человек".

Инесса Дерменжи

Епископ Бельцкий и Фэлештский (Михэеску Николай Владимирович) - правящий архиерей; Обучался в Одесской духовной семинарии (1981-1985); Окончил Юридический факультет филиала Московского университета менеджмента и права в г. Бельцы (1997); 3 января 1988 г. митрополитом Кишиневским и Молдавским Серапионом пострижен в монашество с именем Маркелл в честь Маркелла, игумена обители Неусыпающих; Заочный сектор Киевской духовной академии (2000-2003).

Какие мечты детства так и не сбылись?

Мое детство проходило в самые счастливые годы, когда человечность преобладала над всеми людьми и во всех сферах общественной и культурной жизнедеятельности. Еще в детстве усвоенный урок человечности и понимание того, что к каждому нужно относиться так, как к самому себе, я пронес сквозь жизнь. Мое детство дало мне все то, на что я был способен, и что в дальнейшем мне очень помогало. В этом смысле все мои мечты детства сбылись. По крайней мере, самые главные.

Я считаю, что мечта для человека – что-то вроде компаса, без которого ему в этом мире трудно выжить. С детства я мечтал стать священником. Если же Господу не будет угодно, чтобы я был священнослужителем, я думал, что обязательно стану офицером. Ну а если и этому не суждено свершиться, тогда я стану журналистом. Не знаю, что общего между этими профессиями и призваниями, но видел я себя в этих ипостасях достаточно четко.

Конечно же, в первую очередь я хотел служить Богу, но было много сомнений и неуверенности: «А вдруг не получится?» В такие моменты возникало желание посвятить себя службе в Советской армии. Думаю, если бы я стал офицером, то был бы не самым плохим офицером; если бы стал журналистом, то и в этом бы преуспел. А вот что касается священства, тут я даже не знаю… Считаю себя непутевым. Есть внутреннее желание и стремление к нечто более красивому, к более усовершенствованному… и так как не достается мне по моим желаниям в этой области, я считаю себя непутевым. Уж прости меня, Господи, и Помилуй. Вот такой, какой я есть.

Вы когда-нибудь подвергаете сомнениям собственные истины?

В этом смысле моя личность раздваивается. Как человек я не всегда уверен, что поступаю правильно. Но в каждом своем поступке я ищу и пытаюсь сохранить гармонию жизни с Богом. По-человечески можно всегда поступить иначе, но для священника, для человека, который сознательно присягнул на верность русской православной церкви, важно донести истину и позицию, которые разделяет церковь. Иногда это может пойти в разрез с человеческой точкой зрения, но это для меня не главное.

Для вас я атеист, а для Бога – конструктивная оппозиция?

Знаете, я вообще не верю, что есть люди-атеисты. Атеизм – это категорическое опровержение бытия Бога. Не думаю, что здравомыслящий человек может быть убежденным атеистом. В жизни немало случаев, когда даже самый неверующий взывает к Богу. Это дает мне основание полагать, что атеистов нет. Вы можете быть в оппозиции в отношении меня, так же, как и я в отношении Вас. Плюрализм мнений вполне имеет право на жизнь и никем не осуждается. Другое дело, как он приветствуется, но точно не осуждается. У каждого есть свое мировосприятие, которое основывается на объеме веры, убеждений, аргументов и, скорее всего, почему бы и нет, на интеллектуальных способностях человека.

Интеллект и Вера – это не взаимоисключающие понятия?

Категорически нет! Вера порождает интеллект. Что же касается интеллектуальности, на этот счет у меня нет точного понимания, что такое «интеллект». Еще никто не дал точного определения этому термину. Так как нет понимания, какого человека можно отнести к интеллектуальному сообществу, я включаю в это понятие такие качества, как душевность, порядочность, честность, принципиальность (там, где это нужно). И никоим образом я не отнесу к интеллектуальности человека, у которого есть двойственная позиция по одному и тому же вопросу. Это попахивает нестабильностью и несерьёзностью, которая в любой момент может скатиться до предательства.

Должно быть белое белым, и никак иначе. «Истина Божья остается вовек!»

Библия учит нас любить ближних и врагов потому, что это одни и те же люди?

Народная мудрость говорит, что враги человека – это его домашние. Хочу уточнить, что Все мои ответы будут основываться на православном вероучении. Как церковь относится к ближнему своему? В силу того, что все мы созданы по образу и подобию Божьему, в силу того, что каждый из нас носит печать подобия Бога, все мы являемся братьями и сестрами в духовном плане. Мы являемся последователями Христа, и не можем разделять друг друга на подкатегории «лучше», «хуже». Любовь христианская в корне отличается от любви плотской.

Что такое любить ближнего, даже того, кто тебе делает плохое? В-первую очередь нужно любить именно такого человека. Он, как никто другой, нуждается в любви. Нужно желать ему добра и прощать, обязательно прощать. Когда он мне вредит, я обязан его простить. Почему? Кто меня обязывает? Собственная православная совесть. Если я не буду прощать того, кто меня обидел, Господь и меня не простит. Он все очень мудро расставил. Если не любить, то хотя бы простить. Тем самым объясняется подход церкви к разным людям. Церковь делит людей на грешных и менее грешных, на людей, которые валяются во грехе, и людей, которые борются с ним. Церковь осуждает не человека, а немощь человеческую, не грешника, а грех, который овладел этим человеком. Из этих соображений Евангелие говорит: «Если твой брат согрешил чем-то, ты обличай его один на один. Если он тебя не послушает, обличай его, взяв себе в свидетели двух-трех человек. Если же он и тогда не одумается, тогда обличай его перед обществом (церковью). Если и церковь он не послушает, то тогда он станет для тебя анафема – отверженным».

Так что любить ближнего мы обязаны. Любовь – это качество диаметрально противоположное ненависти.

Знаете, святой по жизни человек для меня, по крайней мере, предшественник митрополита Владимира, митрополит Серапион – высоко духовный и очень образованный человек. Мне в жизни удалось встретить таких людей единицу – только его. Великодушный и любвеобильный. Будучи в качестве митрополита Молдавского, когда ему доставляли много проблем, он возмущался: «Господи, ты говоришь любить врагов своих, дай мне силы хотя бы терпеть их!» В этом и кроется человеческая мудрость, человеческая немощность и ограниченные возможности человека. Мы не ангелы, но, тем не менее, Господь нам дал достаточно сил для того, чтобы любить ближних своих, в том числе и ненавидящих нас.

Людям нравится думать, что Все грешны, чтобы не переживать за собственные грехи?

Если в миру бытует такое мнение – это большой минус для священства. Значит, мы плохо работаем с людьми. Перед Богом на судилище праведном мы будем отвечать за собственные грехи. Нам нужно акцентировать свое внимание на своем духовном мире, а не пенять на соседа. Это очень большое и пагубное заблуждение, и в этом вина церкви. Мы обязаны донести до людей праведные истины, а то, что они этого не знают, остается на нашей совести, и только мы несем за это ответственность.

Тайна исповеди – один из первых изощрённых способов, придуманных в целях сбора информации?

Вы откуда почерпнули такую информацию? Вас спасает то, что вы не утверждаете, а спрашиваете. Разведка появилась гораздо позже, чем начало действовать таинство исповеди. Оно было основано самим Господом нашим Иисусом Христом. Когда он дунул на всех своих апостолов и сказал: «Примите дух святой! Кому отпустите грехи, тем отпустится, кому держите, тем держаться будет».

Я категорически не согласен с тем, что вы сказали, и думаю, что это козни противников церкви. Исповедь – это внутреннее состояние души в сочетании с чистой сознательностью – осознание своих грехов. Что такое грех? Это отхождение от правил и истин Бога. Это преступление, которое карается искуплением, раскаянием, молитвами и постом. Ничего общего разведка с таинством исповеди не имеет. Советую вам даже не говорить об этом, потому что вас просто-напросто кто-то не поймет, кто-то высмеивать будет, и третье – вы будете распространять дезинформацию, и зачем вам брать такое на душу.

Т

Таинство церкви – это?

В православной церкви действует семь таинств, одним из которых является крещение. Для чего нужно крещение? Это очищение от первородного греха. Иисус Христос принял крещение от Иоана. Для чего он это сделал, будучи зачатым и рожденным непорочным путем? Для того, чтобы нас с Вами направить. Мы практикуем принятие крещения в младенческом возрасте, но очень многие совершают обряд крещения в сознательном возрасте. Между прочим, крещение смывает все грехи, но почему так важно принять крещение в еще в малом возрасте? Происходит непоправимое, если человек умирает некрещеным. Некрещеный умерший человек не является воином Христовом, он не является тем, за кого церковь возносит молитвы. Он не принял Христа! Не родившийся от воды и духа не может войти в царствие небесное. Он попадает не в Рай! Я боюсь озвучить, куда он попадает. Поэтому мы проповедуем крещение в младенчестве. Естественно, с течением жизни человек набирается грехов, но именно для этого существует тайна исповеди и покаяния.

Религия всегда обещает, но никогда не исполняет?

Этот вопрос имеет право быть заданным и подлежать дискуссии, если бы вся наша жизнь заключалась между двумя пунктами А и В – рождение и смерть. Но мы проповедуем загробную жизнь, то, что человек состоит из двух частей, а в некоторых библейских источниках – из трех. Тело, душа и дух. Нам не стоит так далеко заходить, потому что это очень сложная тема. Мы ограничимся телом и душой. Что такое тело? Человек сотворен Господом Богом. Говорят, что Бог был первым горшечником. Он взял горсть земли, и слепил из глины человека, вдохнув в него душу. Если люди – подобие Бога, а Бог вечен… не было того времени, когда Бога не было. Он над временем и пространством.

При зачатии человеку дается душа от Бога, то есть она имеет свое начало и не имеет конца. Вот почему мы и проповедуем правильный, христианский, честный, порядочный образ жизни. За это нас Господь награждает вечностью. Но это не означает, что наша вера нам обещает только загробные благости, не касающиеся нашей земной жизни. Это неправильно. Отголоски той жизни, мы ощущаем в этой жизни. У нас есть возможность лицезреть Бога. Чтобы добиться спасения души, мы трудимся всю свою земную жизнь. Если мы будем жить только материальными ценностями, то для таких людей и церковь не нужна. Сейчас мы живем в обществе потребителей. Такому обществу может и стоит упражняться в утверждении данного высказывания.

Атеист — это тот, кто приближается бескорыстно к Богу, но жить вечно не собирается?

C 1990-го по 1993 год я был инспектором Кишиневского духовного училища. Мы готовили священников. В эти годы открывалось очень много церквей, не хватало кадров. Что и явилось основной причиной для создания такого училища, где по ускоренной программе обучались священники, чтобы заполнить пустые храмы. Около тысячи храмов было открыто, а производительность духовных семинарий при Советском Союзе (их было три: Одесская, Московская и Ленинградская) была равна 210 человекам в год на весь Советский Союз.

Советские семинарии должны были работать только на Молдову 5 лет, чтобы покрыть необходимость. Верующие люди организовались и собрали все необходимы документы. Так как государство это не запрещало, быстренько открывались храмы. С нашей стороны требовалось подготовить кадры. В Кишиневское духовное училище при Каприянском монастыре приходило очень много людей, в том числе и председатели колхоза, директора совхоза и школ. Мой друг, не буду называть его имя, мы дружим много лет, был директором школы 9 лет. Естественное – был продуктом, воспитанным в Советском Союзе на атеистических началах. Он очень долго боролся с самим с собой …и вот уже стал священником, еще не обретя достаточно крепкую веру.

Спустя четыре года своего священнослужения, он мне позвонил и попросил встретиться. При встрече он мне заявил: «Я наконец сейчас понял, как хорошо, что человек умирает!» Я был удивлен. Но дело в том, что на семинарах я часто говорил, что человек умирает, и это не конец. Что тело его бренно, и что уходит обратно в землю, а душа его возвращается назад, к Богу. Но он пришел к этому с другой стороны. Я поинтересовался, почему он пришел к такому выводу. «Этот мир устроен очень мудро. Смерть прекращает зло, которое несет человек. Если бы злость не знала смерти, представляете каких бы высот она достигла». Это был его ответ. Он понял мудрость Бога с этой стороны.

Ведь церковь Божья состоит из двух частей – воинствующая и торжествующая. Торжествующая – на небе. Это люди, которые ушли и обрели Бога. А мы – воинствующая. Мы еще воюем со своим злом.

Кем Вы были до того, как были рождены?

Я не верю в другие жизни! До моего рождения душа моя была у Бога! Никем я не был до своего рождения и никем не буду после. Человеку дана одна жизнь, и никаких «до» и «после».

С

амоубийство – это мольба о помощи, которую никто не услышал?

Нет большего заблуждения, чем самоубийство! Если жизнь дана нам, то это не делает нас правообладателями. Жизнь – это дар божий, который дан нам на определенное время. Если мы будем вмешиваться в дела Господа, это может привести только к плохому. Если мы будем оправдывать самоубийц, то вскоре мы начнем оправдывать и трансгендеров. Самоубийство является самым страшным грехом, и самоубийца отвечает сам за свой поступок, пока он находится в здравом уме и трезвой памяти. Если по каким-то жизненным обстоятельствам он лишен ума, то ответственность с него снимается и возлагается на общество, родителей, учителей, врачей, в том числе и церковь. Иногда по нашему упущению люди скатываются до немыслимых грехов. Может быть, мы не вовремя поддержали, не вовремя обратили должного внимания.

Кого Вы возьмёте в свое одиночество?

Вы знаете, я монах. Мое призвание – это одиночество. Когда я один, я очень хорошо себя чувствую. Тогда у меня и еда, и чтение, и молитва… Мне кажется, я никого бы не взял в свое одиночество.

Пьянство не рождает пороков, оно всего лишь их обличает?

Я считаю, что пьянство является первым и самым главным пороком. Как говорил апостол Павел: «Не упражняйтесь в пьянстве, ибо в нем блуд есть!»

Потеряв строгость разума и суждений, опьяненный человек скатывается к большим порокам. Под предлогом пьянства совершается огромное количество греховных преступлений, но незнание законов не освобождает от ответственности. Как священнослужитель я осуждаю пьянство, и церковь призывает к тому, что всё должно быть в меру, чего нельзя сказать о пьянстве.

О том, хороша та или иная Религия, можно судить по возможности шутить над ней?

Есть множество других тем, на которые можно пошутить. Религия – не самая удачная тема.

Вам удалось подойти вплотную к собственной жизни?

Вы неправы, когда раздваиваете меня от собственной жизни. Я являюсь единым целым. В моей жизни очень много темных пятен. Состояние души является определяющим критерием качества жизни. Так как я в постоянном искании, моя душа постоянно мечется и стремится ближе и ближе к Богу, это значит, что я еще не близок. Пока не настал тот момент, когда я уверенно сказал бы, что это всё, что я обрёл Бога. Я нахожусь в процессе искания. Это и есть мои тёмные пятна. Я всё еще иду.

Если бы Вы были рождены на необитаемом острове, и понятие «христианство» Вам было неведомо, во что бы Вы верили тогда?

Это исключительно материальный вопрос. Давайте для начала разберемся, что такое вера. Вера нам дается одновременно с жизнью. Это семя, которое вкладывается самим Богом. Допустим, я родился на необитаемом острове, по меньшей мере там были бы мои родители, раз уж я родился, сами понимаете. Но даже если человек в маленьком возрасте каким-то образом оказался один на необитаемом острове, поверьте мне, воля Господа и попечение Господа распространяется везде, в том числе и на необитаемых островах. Чтобы вы уверились в этом, я осмелюсь вам рассказать отрывок из книги «Патерик». Это сборник изречений разных святых отцов.

«Господь Бог, который является владыкой, не только над землей и людьми, но и над всей Вселенной, поручил одному ангелу отправиться в некое селение, найти некий дом, в котором есть женщина, чью душу он должен забрать. Настало время конца ее земной жизни. Ангел отправился на поиски этой женщины. Когда он нашел женщину, оказалось, что у нее не было дома и не было мужа. У нее не было ничего, кроме двух новорождённых деток. Она одиноко лежала в тени огромного дерева, прижимая к груди своих новорождённых близнецов, которые жадно пили из этой груди молоко.

Ангел не осмелился лишить жизни женщину. Он вернулся обратно и обратился к Господу: «Я не смог забрать ее душу. Если она лишится души, то что же будет с этими детьми?»

На что Господь отвечал: «Отправляйся-ка ты к морю и принеси мне камень, что находится на самом дне моря, под толстым слоем песка». Ангел нашел камень и принес его. Господь взял камень и раскрыл его. В самом сердце камня оказался червь.

– Вот видишь, – обратился Бог к ангелу. – Даже он получает пищу заблаговременно. Неужели ты думаешь, что о своем подобии в образе человека я не стану заботиться?»

Вот Вам и ответ. Господь заботится и о нас, кто живет в шумном городе, и о тех, кто на необитаемом острове.

Если Бог – это любовь, а любовь – это приятие, почему тогда Вы не можете принять людей с нетрадиционной ориентацией?

Если Вы смотрели мои выступления на эту тему, тогда вы должны были заметить, что я осуждаю не их, а сам грех. Я им сострадаю и призываю к покаянию. Я их не ставлю даже на одну ступень с пьяницами. Пьянство – это порок, но секс-меньшинства – это куда хуже. Даже в Библии сказано, что самый большой порок, который был наказан Богом, как раз мужеложство. Вы знаете Содом и Гоморру? В основном известны только эти два города, но всего их было пять. Там процветало мужеложство, и Господь стер их с лица Земли. Подтверждением этого в наши дни считается Черное море.

Вы задали вопрос, почему любовь не распространяется на представителей секс меньшинств? Любовь есть всепрощение и желание добра. Я искренне желаю им добра, но если они будут валяться в этом грехе, который они практикуют, их ждет трагичная участь. Я желаю им спасения. В вопросах спасения души я ставлю их рядом с собой и со всеми остальными. Мы все должны думать о спасении своей души. И давайте не будем забывать, что есть вред, который ты наносишь сам себе, и об этом знаешь только ты и твои самые близкие, а есть пропаганда.

Я всегда был и буду против этих парадов, которые они пытаются устраивать. Сам факт существования геев – это отхождение от того порядка жизни, которой оставил нам Господь. Господь Бог создал женщину для мужчины, а мужчину для женщину, ни в коем случае не наоборот. Это грех, который я всегда буду осуждать всем своим существом и всей своей душой. Этот грех несет гибель души.

Всемирная организация здравоохранения за последние 20 лет пришла к выводу, что якобы это врождённое. Ничего подобного! По опыту глубоко духовных отцов и священнослужителей, которые описывали этот грех на протяжении множества веков, известно, что причиной всему является избыток «хлеба и вина!» Причина всему — излишества и чрезмерный достаток. Если бы человек работал над собой, провел бы время в воздержании (пост), тогда он бы не докатился до того! Нельзя винить в этом Бога! Я искренне заявляю: Я не ненавижу этих людей! Я им сострадаю!

Господь прощает все грехи, кроме грехов, в которых не раскаялись! Если человек не признает тот факт, что перешел черту дозволенного, то и прощения ему не будет. Мы все грешны, и все должны покаяться. Кстати, ко мне приходили представители секс-меньшинств, и я принимал исповедь. И один из них искренне каялся, обливал Евангелие слезами, признавая тот факт, что он не на правильном пути. Но остановиться ему сложно, его влечет туда и влечет. И он признавался, что чаще всего опускается до грехопадения именно в нетрезвом состоянии. Когда основой человеческой жизни становятся мирские удовольствия – это уже означает, что он отошел от Бога. Человек не может быть пустым. Если уходит светлая сила, ее место занимают тёмные силы.

Говоря о прошедших выборах и о ситуации в стране, можно сказать: «Спектакль прошел на ура, а публика провалилась?»

Здесь мне придётся раздваиваться, правда я не знаю, где проходит эта линия демаркации между Епископом Маркеллом и гражданином Михэеску Николаем, коем я и являюсь. У меня есть обязанности и гражданские, и церковные. Много плюсов том, что во главе государства стал православный человек, семьянин, который дорожит традиционными ценностями. Считаю, что всё это должно отражаться и в восприятии общества. Как гражданин я против нынешней власти. Если президента я понимаю и поддерживаю, то власть – нет. У президента при нынешней власти практически нет возможности влияния в решении важнейших для страны вопросов. Власть у нас сконцентрирована в парламенте, а парламент нам говорит что евроценности для нас являются краеугольным камнем.

101 человек сидит в парламенте, правда, не все так думают, но те, что думают, я на них смотрю, как на заблудшие, жалкие души. Они хотят любым путем, в том числе и таким, заработать себе деньги, якобы для народного блага, в чем лично я очень сомневаюсь. Вряд ли речь идет о народе, а не о собственном кармане. То, что мы позволяем такое к себе отношение со стороны власти, говорит о том, что мы действительно отошли от Бога и потеряли весь рассудок. Нам нравится, чтобы нас обворовывали, чтобы врали и не выполняли обещанного. Я категорически не согласен с этой властью и уверен, что ничего хорошего их не ждет, и нас вместе с ними. Это наказание за нашу неразумность.

Я думаю, что власть является отражением духовного состояния общества. Когда общество здравомыслящее, оно выбирает здравомыслящее правительство. Запад превратил Молдову в испытательный полигон, а наше правительство не может грамотно взять все необходимое со всех сторон и возразить тому, что нам не подходит. Мне кажется, идет осмысленная чистка Молдавской земли от коренной нации. Только вот для кого они готовят этот полигон? Пока не ясно, но пустым место не бывает. Дай Бог, чтобы я ошибался, но наблюдая за всем происходящим не первый год, я подозреваю, что так оно и есть. Сознательно, не обращая внимание на национальность и социальный статус, истребляется население страны.

Самый абсурдный поступок в Вашей жизни?

Дайте подумать… скорее всего, у меня не один поступок, но есть тот, что чаще всего меня мучает. В 1988 году я служил настоятелем в церкви в селе Скумпия, Фэлештский район. Я тогда обслуживал 16 сел, в том числе и три на территории Фэлешть. Людей было много, и на каждые полчаса были назначены требы (богослужебный обряд). С вечера ко мне пришел мужчина и попросил о причащении его старенькой матери, так как не сегодня-завтра ее не станет. Я назначил время на 10 часов дня. В 10 часов я жду этого человека, а на 10:30 у меня уже следующий. Я подождал, и в 10:25 приходит уже тот, кому было назначено на 10:30. Только мы выехали за церковную ограду, как я вижу своего опоздавшего. Я ему сказал, что так как он непунктуальный, теперь ему придётся подождать моего возвращения. Я вернулся через 20 минут, взял всё необходимое для причащения, и мы пошли. Как только мы подошли к воротам дома, выбежала девушка нам навстречу с криками: «Умерла мама!»

Этой женщины не стало. Мое желание быть пунктуальным и проучить этого мужчину привело к тому, что меня по сей день мучает. Этот поступок я считаю своей большой ошибкой.

Ваше состояние духа на данном этапе жизни?

Я в процессе сближения с Богом. Я немощный и грешный человек. Каждый грех меня отталкивает от Бога. Каждый день идет борьба.

* Уважаемые читатели, просим обратить внимание, что в данном материале затронуты темы специфического характера. Редакция BRW Magazine не разделяет и не поддерживает точку зрения господина Маркелла по многим вопросам, но оставляет за ним право на собственное мнение. Благодарим за внимание.