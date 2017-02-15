Илиан Кашу: «Протесты будут успешны при условии - если будут проводиться без политиков и партий»

Николай МЕНЮК

На телеканалах медиахолдинга Плахотнюка развязана беспрецедентная травля Ренато Усатого. Искусственно создана ситуация, в которой «Нашей партии» негде проводить 5-й, внеочередной, съезд: ей отказывают в аренде зала на 900 мест. Что происходит? Об этом «Молдавским ведомостям» рассказал вице-председатель «Нашей партии», глава ее фракции в столичном муниципальном совете Илиан Кашу.

Почему «хозяин» страны боится Усатого и «Нашей партии»

«Нашу партию» выдавливают из политики. Как вы этому противостоите?

- «Нашу партию» прессует режим Плахотнюка, ведь Ренато Усатый и команда - в жесткой оппозиции к власти, что вызывает крайнее раздражение у того, кто считает себя хозяином страны. Лидер «НП» – главный политический оппонент олигарха.

Члены «Нашей партии» подвергаются репрессиям, наш лидер практически в ссылке в Москве, против него сфабрикованы уголовные дела. И вот Усатый стал, возможно, единственным в истории публичного администрирования примаром, который руководит крупным городом через социальные сети, делая это намного эффективнее, чем его коллеги в тех населенных пунктах, где руководят ставленники режима. В этом убедились журналисты, которые по приглашению «Нашей партии» и администрации Бельц в прошлое воскресенье побывали в северной столице и увидели результаты радикальных перемен.

Режим фальсифицирует уголовные дела против примаров других городов и коммун, членов «НП». Примар Шолданешть Ион Кукулеску, Комрата - Сергей Анастасов, Рышкань - Виктор Богатько и другие просто неугодны, их прессуют, фабрикуют уголовные дела, натравливают контролирующие органы. Несмотря на это, хочу с гордостью заявить: «НП» осталась крупнейшей оппозиционной силой, имеющей влияние во всех регионах, партией, способной оперативно мобилизоваться.

Политик Ренато Усатый родился в Facebook

- Как «Наша партия» готовится к съезду и что вообще делает на местах?

- Одна из самых сильных территориальных организаций, бельцкая, как и другие, провели отчетно-выборные конференции, избрали делегатов на съезд. Члены партии активно участвуют в жизни населенных пунктов. Если власть для пропаганды своих идей использует плахотнюковские телеканалы, на которых выливает ушаты грязи, то у нас нет подобного медийного ресурса, и мы избрали путь прямых контактов с людьми.

Ренато Усатый сказал о себе, что родился в Facebook. Он продвигает программные задачи партии в соцсетях. Да, мы понимаем, что у простого человека нет айфона, он смотрит Publica илиPrime с их геббельсовской пропагандой. Но люди, которым упорно пытаются вдолбить, что во всех несчастьях виноват Усатый, осознают после общения с членами «Нашей партии», что происходит и кто виноват.

Где список объектов, которые хотят продать для покрытия дефицита бюджета?

- Что произошло в МСК при обсуждении бюджета-2017?

- Я изначально предложил коллегам создавать коалиции не по идеологическим принципам, а по конкретным вопросам администрирования муниципия. Дорин Киртоакэ в сентябре 2015 года настоял на создании проевропейской коалиции по примеру парламента, но она быстро распалась, и сейчас совет работает по принципу, который я озвучил: консолидируемся по конкретным проектам.

На последнем заседании МСК я был модератором. Впервые удалось добиться присутствия при обсуждении бюджета генпримара, его зама и руководителей муниципальных предприятий. Мы надеялись на диалог, ставили условие: воздержаться от оскорблений, унижений и атак. С Киртоакэ нам удалось поговорить минут сорок, затем начались взаимные упреки, и он ушел. Тем не менее, считаю и это достижением на пути к цивилизованному диалогу.

Мы приняли бюджет в первом чтении, хотя у нашей фракции к нему масса претензий. Мы потребовали от примэрии список участков и объектов, которые планируется продать для покрытия огромного дефицита бюджета. В прошлом году мы его не получили. Настаиваем на аудите внутренних займов и банков, где Киртоакэ берет кредиты. Возмущает то, что только за девять месяцев прошлого года примэрия заплатила 27 миллионов лей процентов по внутренним займам!

Нам не нравится подход к формированию бюджета. Я сравниваю с Бельцами: там принципиально все поменялось, идет многостороннее обсуждение с участием горожан. А в Кишиневе бюджет формируется в византийском стиле: все решается у кого-то в кабинете, а потом выносится на совет не для обсуждения, а для получения голосов. Мы настаиваем на публичных слушаниях с участием экспертов и кишиневцев.

Избирательные игры одного актера

- Что вы думаете о вероятности досрочных парламентских выборов?

- «Наша партия» к выборам готова, но все решает один актер – Плахотнюк, от него зависит, будут ли ординарные выборы в будущем году или досрочные в нынешнем.

Плахотнюку невыгодны выборы по партийным спискам: партии, которые он контролирует, в парламент не пройдут. Стратегия выборов по одномандатным округам протестирована им в Гагаузии в 2012 и 2016 годах по схеме: Плахотнюк поддерживает из-за кулис независимых кандидатов, баллотирующихся по округам, а потом всех собирает под крышей ДПМ. Запущена мощная пропагандистская машина, и я не удивлюсь, если уже в марте раздадутся «голоса» трудовых коллективов, ратующих за выборы по одномандатным округам. Тетя Мария из Бачоя с телеэкрана будет убеждать нас в том, что нельзя больше терпеть систему, в которой депутаты подчиняются партийным боссам, а не народу.

Ренато Усатый раскрыл плахотнюковский сценарий: олигарх предложит ввести одномандатную систему, а после ожидаемой критики оппозиции и общества «уступит», и будет у нас смешанная система: 50 на 50. Главная цель Плахотнюка – удержаться у власти – будет достигнута. Цель «Нашей партии» и граждан иная: не допустить, чтобы он остался у власти.

Без консолидации общества режим не свалить

- Реально ли провести организовать протесты на фоне сильного разочарования итогами прошлогодних протестных акций?

- Общество раздроблено, что выгодно Плахотнюку. Ренато Усатый в контексте протестных событий в Румынии заявил, что готов поддержать любую гражданскую инициативу. Но протесты будут успешны только при одном условии: если будут проводиться без политических лидеров и партий. Стоит появиться одному политику - как другие отказываются приходить.

Протесты могут стать массовыми и повлиять на ситуацию, если все мы осознаем, что должны консолидироваться. Альтернативы нет. Ни одна партия не в состоянии возглавить протест. Чтобы режим пал, нужно собраться на площади Великого национального собрания и в сквере перед Кафедральным собором 100 тысячам граждан и потребовать смены власти.

Мы видели на примере небольших акций «Нашей партии», что режим боится протестов, и это хорошо. Главное - чтобы была гражданская инициатива, и это возможно. Еще одна важная деталь, которую отметил Ренато Усатый: у всенародно избранного президента Игоря Додона есть отличный шанс возглавить протестное движение. Пока мы не видим такой инициативы.