Дан Дунгачу озвучил свежий сценарий «унири»

Директор Института международных отношений Румынской Академии, известный политолог Дан Дунгачу считает, что действия президента Игоря Додона могут способствовать объединению Молдовы с Румынией. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он написал в своей статье, посвященной массовым акциям протеста в Румынии.

Политолог часто бывает в Молдове и даже был политическим советником президента, когда исполнял обязанности главы государства лидер либералов Михай Гимпу. Он считает, что ошибки Игоря Додона и Москвы могут привести к массовым манифестациям протеста в Кишиневе и Бухаресте. Он напомнил, что акции протеста 7 апреля 2009 года привели к отстранению коммунистов от власти в Молдове, а недавние манифестации в Румынии привели к удовлетворению требований протестующих. В этом контексте, эксперт считает неизбежными массовые манифестации по случаю 100-летия объединение Молдовы с Румынией, которое будет отмечаться 1 декабря 2018 года.

"В определенных обстоятельствах, соответственно, атмосферы вокруг 1 декабря 2018 года, то есть 100-летия Великого Объединения, Площадь Виктории в Бухаресте может распространиться и умножиться в Кишиневе... "объединяющая тема" может стать самим... объединением!..", - пишет Дунгачу, который считает, что по этому случаю в Бухаресте на улицы выйдут не менее 300 тысяч человек.

По его мнению, сейчас президенту Молдовы не надо мешать управлять так, как он считает нужным.

"Чем больше Игорь Додон будет тявкать на Запад, и чем шумнее он будет истерить, тем яснее будет виден, за год или два, провал. Поэтому надо оставить его в покое и терпеливо игнорировать. А с Россией, которая спешит, и которая начинает ошибаться в РМ (см. жест президента Путина с подарком Игорю Додону карты исторической Молдовы) - мы имеем рецепт объявленного провала. А если Москва будет давить, и Кишинев согласится, пусть и молча, осуществить федерализацию республики, может случиться так, что время не станет терпеть даже до декабря 2018 года...", - отмечает эксперт.

Он согласен с тем, что "выход на улицы по случаю столетия объединения, пусть и массовый, не гарантирует успех".

"Это очевидно. Но, безусловно, что на повестку дня внешней политики обоих государств будет оказано беспрецедентное давление. Вопрос будет поднят на уровень европейской и американской повестки дня", - подчеркнул Дунгачу.

По его мнению, в Кишиневе понимают, что таким сценарием не надо пренебрегать, а потому акции протеста в Румынии совсем не освещались на основных телеканалах в Молдове.

"В эти дни на молдавских телеканалах о Румынии говорили только в том контексте, что бытует вирус кори, а потому нужно избегать поездок в Румынию. Это уже говорит о страхе в душах определенных политиков в Кишиневе. Потому что присутствие Румынии в Молдове для молдавских властей всегда было нежелательным, независимо от того, называлось оно Петр Лучински, Владимир Воронин, Владимир Плахотнюк или Игорь Додон", - отмечает Дунгачу, призывая к усилению медийного и инвестиционного влияния Румынии в Молдове, которое по его мнению, "остается минимальным".