Евгений Карпов: Филип не просто так ездил в Киев

Тема региональной безопасности и подписание Соглашения о совместном контроле на границе - два важных вопроса, поднятых в рамках визита премьер-министра Павла Филипа в Киев.

Такое мнение выразил в разговоре с Deschide.MD бывший первый премьер и замминистра иностранных дел Евгений Карпов, который сейчас занимает пост зампредседателя Европейской народной партии Молдовы (ЕНПМ).

По словам Карпова, все вопросы, поднятые в Киеве, крайне важны, а поездка не кажется визитом вежливости.

«Некоторые вопросы, как экологические проблемы реки Днестр и строительство гидроэлектростанций назревали давно. Вместе с тем, я считаю, что самые важные вопросы связаны с региональной безопасностью. Мы можем говорить, что вступили в новый период, когда Украина действительно поняла, что означают внутренние конфликты и агрессия со стороны другого государства, включающая отъем территорий. В связи с этим, отношения Киева и Кишинева должны быть более близкими», - считает Карпов.

Другая важная тема, по мнению Карпова, подписание меморандума о совместном контроле на молдо-украинской границе.

«Совместный контроль на границе - это тема, которая давно обсуждается в Кишиневе и, кажется, начались конкретные шаги. Кучургань будет первым пограничным постом, где на украинской территории будут молдавские полицейские. Для Молдовы жизненно важна возможность контролировать всю территорию, это может случиться впервые. Тирасполь все время выступал против этой темы», - сказал Карпов.

Бывший первый вице-премьер и замминистра иностранных дел добавил, что президент Украины Петр Порошенко знаком с ситуацией в Молдове, а эта встреча придала новый импульс диалогу между Кишиневом и Киевом.

На вопрос журналистов Deschide.MD, почему этот визит состоялся именно сейчас, Карпов ответил, что считает поездку запланированной. «Я не думаю, что это был визит вежливости, поездка вписывается в двусторонние отношения, которые должны быть между двумя государствами», - подчеркнул он.

Напомним, накануне премьер-министр Павел Филип совершил официальный однодневный визит в Киев, в рамках которого встретился с президентом Украины Петром Порошенко и премьером Владимиром Гройсманом. Глава соседнего государства сообщил, что заседание молдо-украинской комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству состоится летом этого года. По его словам, комиссии предстоит решить самые важные торговые проблемы между двумя государствами.

Также обсуждалось создание совместной экологической комиссии, которая займется вопрос строительства Украиной шести ГЭС на реке Днестр. Стороны отметили, что строительство гидроэлектростанций обеспечит энергетическую независимость Украины и поставки электроэнергии в Молдову.