Премьер встретился с первым вице-президентом ЕБРР

Премьер-министр Павел Филип сегодня провел встречу с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Филиппом Беннеттом. Премьер поблагодарил представителей ЕБРР за постоянную поддержку, оказываемую Республике Молдова для реализации проектов в области инфраструктуры, водоснабжения и ремонта дорог, передает МОЛДПРЕС.

Павел Филип отметил, что правительство хочет привлечь больше инвестиций в отечественную экономику, чтобы начать социальные проекты, и проинформировал о принятых правительством мерах по улучшению бизнес-среды, реформированию судебной системы, банковско-финансового сектора и борьбе с коррупцией.

Председатель правительства коснулся и приоритетной повестки дня кабинета министров на следующий период, отметив реформу центральных и местных органов власти.

Стороны также обменялись мнениями по приоритетным направлениям сотрудничества между правительством Молдовы и ЕБРР для следующей Стратегии по стране на 2017-2020 гг. Этот документ будет составлен в соответствии со стратегическими приоритетами развития Республики Молдова, заявленными в Национальной стратегии развития «Молдова-2020».

Citește mai mult: http://ru.publika.md/premer-vstretilsya-s-pervym-vice-prezidentom-ebrr_2041021.html#ixzz4YflTYipr

Follow us: @publikatv on Twitter | publika.md on Facebook