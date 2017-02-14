Слусарь: Додону комфортно и сытно, а у Плахотнюка планы более серьёзные

Президент Игорь Додон будет играть отведенную ему координатором правящей коалиции Владом Плахотнюком роль Бабы Яги для Запада и не мешать мафии грабить страну и далее, ссылаясь на отсутствие полномочий.

Так считает зампредседателя партии "Платформа DA" Александр Слусарь.

Как передает агентство "Инфотаг", он написал во вторник в социальных сетях, что в этой роли "Додону комфортно и сытно, а у Плахотнюка планы более серьёзные".

"Показав Европе страшного Додона, он пытается убедить внешних партнёров в том, что во-первых, только он в Молдове может остановить русские танки и, во-вторых - сделать это при нынешней системе выборов по партийным спискам невозможно", - пишет Слусарь.

По его мнению, Плахотнюк пытается всех убедить в необходимости перехода на мажоритарную систему выборов в парламент и, возможно, на уменьшение количества депутатов.

"Только в этом случае Плахотнюк способен перекупить, так называемых, независимых депутатов. Его главная цель - выпросить у внешних партнёров право на полицейское государство, в котором он диктаторскими методами спасает "европейский путь Молдовы". Он обещает им, что сможет с помощью привычных ему методов шантажа, манипуляций в СМИ, коррупции и уголовного преследования разгромить Партию социалистов также, как уничтожил коммунистов", - считает политик.

По его мнению, Плахотнюк хочет, чтобы "Запад закрыл глаза на уничтожение независимой прессы, нарушение прав и свобод граждан и искоренение любой политической оппозиции, в том числе и проевропейской".

"Это очень опасный путь. Наши западные партнёры должны чётко осознавать, что у них пытаются выпросить индульгенцию на создание в ХХI веке в Восточной Европе авторитарного государства, прикрытого проевропейскими лозунгами. Народу же Молдовы в таком случае не останется ничего другого, как начать акции гражданского неповиновения", - считает представитель оппозиционной партии.