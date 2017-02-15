Минздрав создает единую базу данных о здоровье пациентов и о лекарствах

До конца текущего года Министерство здравоохранения планирует запустить автоматизированную информационную систему, которая позволит объединить всю информацию из больниц о движении финансовых средств, запасов медикаментов и данных о состоянии здоровья пациентов.

В контексте тематического обучения специалистов Республиканской клинической больницы, директор медучреждения Анатол Чуботару заявил, что в результате внедрения информационной системы будет обеспечена полная прозрачность всех закупок лекарственных препаратов и других товаров, передает IPN.

Анатол Чуботару добавил, что через сеть будут объединены бухгалтерия, аптека, статистика, администрация, Министерство здравоохранения и НМСК. Учет будет постоянным. На практике, например, если в одной больнице не будет хватать какого-либо препарата, то с помощью информационной системы, ответственные из Министерства здравоохранения быстро найдут другую больницу, в которой лекарство есть.

Автоматизированная информационная система будет внедрена в тех медико-санитарных учреждениях, в которых Министерство здравоохранения имеет статус учредителя. Стоимость проекта составляет 9,8 млн. леев, выделенных из государственного бюджета.