15 Февраля 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Здоровье
Минздрав создает единую базу данных о здоровье пациентов и о лекарствах
15.02.2017

До конца текущего года Министерство здравоохранения планирует запустить автоматизированную информационную систему, которая позволит объединить всю информацию из больниц о движении финансовых средств, запасов медикаментов и данных о состоянии здоровья пациентов.

В контексте тематического обучения специалистов Республиканской клинической больницы, директор медучреждения Анатол Чуботару заявил, что в результате внедрения информационной системы будет обеспечена полная прозрачность всех закупок лекарственных препаратов и других товаров, передает IPN.

Анатол Чуботару добавил, что через сеть будут объединены бухгалтерия, аптека, статистика, администрация, Министерство здравоохранения и НМСК. Учет будет постоянным. На практике, например, если в одной больнице не будет хватать какого-либо препарата, то с помощью информационной системы, ответственные из Министерства здравоохранения быстро найдут другую больницу, в которой лекарство есть.

Автоматизированная информационная система будет внедрена в тех медико-санитарных учреждениях, в которых Министерство здравоохранения имеет статус учредителя. Стоимость проекта составляет 9,8 млн. леев, выделенных из государственного бюджета.


 
Количество просмотров:
33
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.