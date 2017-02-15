Все больше граждан Молдовы становятся жертвами интернет-мошенников

Многие наши сограждане всё чаще попадаются на рекламу в социальных сетях и прибегают к услугам интернет-магазинов, заказывая себе одежду, обувь, косметику и даже мобильные телефоны. Однако некоторые остаются в результате и без заказанного товара, и без денег. Мошенники просто исчезают, а пострадавшие не могут добиться справедливости даже в суде.

Мошенники часто используют подобные способы обмана.

Андрей обратился в полицию, когда понял, что его обманули. Парень заказал мобильный телефон. Однако отдав деньги, остался ни с чем.

Полиция установила личность мошенника. Им оказался студент из Кишинёва. На его удочку попались еще 15 человек. Правда, следователю пришлось закрыть дело.

"Они с адвокатом выстроили такую тактику защиты и представили такие доказательства, что в итоге продавец оказался невиновен. Во время уголовного расследования мы так и не познакомились с остальными пострадавшими."

Попалась на уловки мошенников и Вероника.

"Отвечал, что не может сейчас говорить. Затем сказал, что товар есть, мы назначали встречу, а он не пришёл."

В случае с Вероникой следователям удалось довести дело до конца и направить его в суд. Они выявили тактику, которой пользовался мошенник: "Выдавал себя за сотрудника международной компании, которая занималась продажей мобильных телефонов. Затем показывал фотокопии некоторых предполагаемых документов о происхождении товара на языке страны производителя."

Полиция призывает граждан расплачиваться за товар только после его получения, а также делать заказы на специализированных и проверенных сайтах