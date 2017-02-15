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Экономика
Штрафов на сумму 85 тысяч леев выписали с начала года нарушителям антитабачного закона
15.02.2017

Штрафов на сумму 85 тысяч леев выписали с начала года инспекторы Центра общественного здоровья и полицейские за нарушение антитабачного закона. Они проверили почти тысячу госучреждений и заведений.

В результате были оштрафованы администрации двух гостиниц, двух больниц и трех кафе. Они допустили курение в запрещенных местах. В двух заведениях отсутствовали таблички о запрете курения, ещё в двух коммерческих центрах была реклама сигарет.

Во время рейдов также оштрафовали четырёх человек, которые продавали сигареты несовершеннолетним. Ещё 44 человека наказали за курение в неположенных местах. Сумма штрафов составила 44 тысячи лее.


 
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