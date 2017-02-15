Наталья Гордиенко показала клип "Пьяная" с Чадовым в главно роли

14 февраля молдавская певица Наталья Гордиенко презентовала обещанное видео, главную роль в котором сыграл популярный российский актёр Алексей Чадов. «Наташенька, прости…. Ну не люблю я тебя» с этих слов начинается почти пятиминутная драма, режиссёром которой стала Екатерина Санникова.

Наталья Гордиенко:

Автором композиции стала известная певица, автор и композитор Рита Дакота. Она так глубоко и тонко почувствовала, то что происходит в моей душе и все что я пережила. Буквально через несколько дней позвонила мне среди ночи и наиграла эту композицию. И я поняла, это мое!

Режиссер клипа увидела эту историю, как ремейк сцен из фильма Дмитрия Астрахана «Ты у меня одна».

У нас с Катей сразу возникло взаимопонимание по идее и съемкам клипа. Сценарий утвердили за один день. Мы попытались сделать это видео особенным, представив образ, в котором я не появлялась перед зрителями ранее. Я ведь открыла свою душу, свои переживания в этом видео. Я хочу, чтобы зрители прочувствовали эту историю.

Съемки клипа проходили в морозной Москве и длились почти сутки. В этот день было очень холодно, постоянно шел снег, что доставляло большие неудобства съемочной группе, ведь основные сцены снимались на улице. Мне пришлось большую часть времени находиться на улице почти голой. При температуре -15 градусов, я бегала босиком по снегу в легком платье. В тот день я настолько была эмоционально заряжена, что первую часть съемок я не ощущала никакого холода. Ребята со съемочной группы, которые были тепло одеты, смотрели на меня в шоке и спрашивали: «У вас, молдован, вместо крови течет по венам вино? Вы вообще холода не чувствуете?» (смеется)

Я совсем недавно пережила тяжелый момент моей жизни, разочарование и предательство человека. Эта песня и этот клип – это то что было у меня внутри, это действительно про меня! Думаю каждой девушке будет знакома эта история.