Валериу Мунтяну: Смотрю с осторожным оптимизмом на переговоры с Украиной по поводу Днестра

Хотя Украина и согласилась обсуждать с Кишинёвом ситуацию с Днестром, она не отказалась от идеи строительства шести гидроэлектростанций на этой реке, что приведёт к экологической катастрофе для Молдовы. Об этом заявил молдавский министр окружающей среды Валериу Мунтяну в эфире передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале Moldova 1, передаёт IPN.

„Если выразиться дипломатично, то мы сделали большой шаг вперёд. Если до недавнего времени имел место лишь монолог Кишинёва на тему Днестра, то после визита премьер-министра Павла Филипа в Киев было положено начало двустороннему диалогу. Мы увидели готовность украинского премьера к переговорам по поводу Днестра”, - отметил Мунтяну.

Министр окружающей среды также не исключил того, что дело дойдёт до тяжбы в международном арбитраже, однако она заняла бы слишком много времени и оказалась бы на руку лишь украинской стороне: „Я выступаю за диалог. Мы будем настаивать на подписании документа, мониторинг которого осуществляла бы комиссия от Европейского союза”.

Как полагает директор Международной ассоциации „Eco-Tiras” Илья Тромбицкий, есть мало шансов на то, что кишинёвские власти придут к консенсусу с Киевом по поводу Днестра. „Украина не ратифицировала международное соглашение, подписанное в Риме в 2012 году. Единственный шанс я вижу в давлении, которое оказали бы международные организации. Мы направили обращения в ряд международных организаций. Уже известно, что ЕБРР не поддержит проект Украины с гидроэлектростанциями на Днестре”, - сообщил Тромбицкий.