Тысяча и одна причина уйти Киртоакэ с поста примара Кишинева

Колумнист Sputnik порассуждал о том, как столичный градоначальник управляет Кишиневом, а также о том, почему бы Дорину Киртоакэ не подать в отставку

Примар Кишинева Дорин Киртоакэ стал не так уж и часто посещать свою единственную и любимую, как он утверждал, "женщину" — столичную примэрию. Об этом говорит и то, что градоначальник уже далеко не юноша — это факт — в последнее время он стал часто прогуливать работу. Все так и норовит пропустить еженедельное заседание муниципальных служб, а то и вовсе игнорирует не такие частые, но достаточно важные встречи на уровне муниципального совета. Видимо, личную жизнь все устраивает. Он и вдали любит свою "жену" — примэрию.

И это все о нем…



К решению проблем столицы примар подходит довольно нестандартно — в свойственной ему манере. К примеру, скандальную историю с просроченными продуктами питания, которые поставлялись с легкой руки чиновников примэрии Кишинева в детские сады столицы, Киртоакэ перевернул с ног на голову. На встрече с родителями малышей, посещающих детские сады в одном из столичных секторов, градоначальник пытался убедить всех, что ситуация с питанием в образовательных учреждениях не такая уж и чудовищная. Свои соображения на этот счет он подкрепил тем аргументом, что сам он питается хуже, чем некоторые воспитанники детсадов.

"Скажу вам честно, лично я вчера съел полвилка капусты без ничего, с солью. Мне немного жжет рот, но я думаю, что это нормально, когда ешь много капусты", — сказал Киртоакэ. В ответ на критику кишиневцев по поводу отсутствия реакции примэрии на проблему очистки города от снега, льда и сугробов из мусора, Киртоакэ посоветовал людям не жаловаться, а самим поработать. По его словам, "необходимо, чтобы каждый принял участие в чистке улиц, хотя бы вторичных(?), в собственных дворах. Без участия каждого остается только возмущаться".

Перечислять "подвиги" Киртоакэ можно долго, ведь за два своих срока на посту генерального примара Кишинева он успел многое натворить… Вот такая анархия — в столице, и каша — в голове у градоначальника… Киртоакэ — любитель списывать? Впрочем, иногда примара Кишинева "озаряет", и он обращается к своим коллегам, которые гораздо успешнее его руководят другими городами нашей республики. Правда, делает он это будто пытается скрыть очевидное, словно списывает контрольную работу на уроке в школе. В подтверждение тому — заявление градоначальника об очередном этапе демонтажа рекламных щитов. Складывается впечатление, что Киртоакэ, проезжая по Оргееву, удивился тому, что там практически нет билбордов.

Еще полтора года назад примар Оргеева Илан Шор дал распоряжение избавиться от рекламных панно в городе. Тогда Шор обратил внимание на то, что билборды стали настоящей проблемой для крупных городов — они не только портят внешний вид, но и мешают водителям. Сказано — сделано. В Оргееве рекламных панно практически не встретишь.



Увиденное, похоже, поразило столичного градоначальника так, что он решил пойти по стопам оргеевского лидера и взяться за борьбу с рекламными щитами. А может, ему и что-нибудь еще позаимствовать из практики примара Оргеева. К примеру, открытие социальных магазинов, массовое озеленение города, или новые рабочие места, расширение детских садов, да мало ли еще что можно сделать в Кишиневе?! Но списывать много не придется — ярких примеров пока столичный градоначальник для себя не заметил. А что увидел — удастся ли Киртоакэ воплотить в жизнь? Ведь "списывание" никогда еще не делало двоечника отличником.



Опять у Киртоакэ все выйдет сикось-накось… Вывод: не умеешь — не берись! Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.