Журналисты показали утаенную недвижимость секретаря КМС

Валериу Диденку всю свою жизнь работал служащим местной публичной администрации, а с января 2008 года он является секретарем Кишиневского муниципального совета.

И хотя получал только зарплату бюджетника, которая едва покрывает нужды семьи, Валериу Диденку далеко не бедный человек, являясь владельцем шикарного особняка и виллы в Кишиневе, а также квартиры.

Вероятнее всего, секретарь КМС каждый раз пользовался своим служебным положением для удовлетворения своих интересов, а также интересов двух дочерей, пишет портал Crime Moldova.

За 8 лет деятельности Валериу Диденку неоднократно оказывался замешанным в коррупционных скандалах в Кишиневской примэрии, его должны были отправить в отставку, проверяли НАК и НЦБК, но каждый раз он выходил чистым из воды.

Валериу Диденку фигурировал вместе с вице-примаром Нистором Грозаву и главным архитектором Иваном Карповым в уголовном деле, инициированном НЦБК в феврале 2016 года за незаконное продление разрешения на строительство многоэтажного дома в кишиневском парке.

Источники в Кишиневской примэрии утверждают, что Валериу Диденку находится под протекцией самого Дорина Киртоакэ за то, что помогает ему продвигать свои интересы в КМС.

Миллионный дом и незаконно присвоенный участок

Секретарь Кишиневского муниципального совета Валериу Диденку живет в роскошной четырехэтажной вилле в кишиневском районе Скиносы. Согласно кадастровым данным, недвижимость была приобретена в августе 2009 г., примерно через полтора года после того, как Диденку сел в кресло секретаря КМС. Видимо, супруги Диденку продолжили строительство недвижимости, и в декабре 2011 года она была сдана в эксплуатацию.

В Кадастровом регистре указано, что площадь виллы - чуть более 150 кв. м, а согласно декларации о доходах Диденку, площадь недвижимости - 181,3 кв. м. В действительности же, площадь данной виллы - не менее 300 кв. м.

Недвижимость оценена в 1,5 млн леев, то есть чуть более 71 тыс. евро. В данном районе старая развалюха площадью 56 кв. метров продается за 60 тыс. евро.

Эксперты по недвижимости оценивают роскошный особняк секретаря КМС не менее чем в 350 тыс. евро.

В 2009 г. (год покупки виллы) супруги Диденку взяли кредит в размере 100 тыс. евро, который должны погашать до 2019 года.

В регистре недвижимого имущества указано, что площадь участка, на котором находится элитный особняк семьи Диденку, составляет 0.0605 га. Служащий примэрии расширил, однако, этот участок вдвое, и загородил его, хотя земля является публичной собственностью.

На незаконно присвоенном участке Диденку обустроил красивую аллею с декоративными деревьями, хвойными деревьями и виноградником. В день, когда производилась съемка дроном (воскресенье, 12 февраля 2017 года), во дворе секретаря КМС находилось 3 автомобиля, один из которого - служебная машина служащего.

Валериу Диденку заявлял ранее для Ziarul Naţional, что купил дом у банка за 1,5 млн леев, а деньги занял у родственника жены, который занимается бизнесом в России.

Незадекларированная вилла в Яловень

Валериу Диденку владеет в городе Яловень (под Кишиневом) участком площадью 0.1054 га, на котором построена летняя дача площадью 159 кв. м. Дом не такой роскошный, как особняк в Скиносах, но в этом районе участок в 6 соток продается за 29 тыс. евро. Данная недвижимость не указана Диденку в Декларации о доходах и имуществе. Дом сдается в аренду молодой семье. По крайней мере так нам сообщили, когда мы позвонили по телефону, зарегистрированному по данному адресу.

До 2016 г. семья Диденку жила в квартире 48 кв. м по ул. Александру чел Бун, которая была подарена дочери Диане.

Яловенская недвижимость, а также дачный домик тоже не указаны в декларациях о доходах и имуществе.

Сделка с участком в Стэучень

Летом 2011 г. Валериу Диденку оказался в опале у примара Дорина Киртоакэ, который требовал его отставки. По словам примара, Диденку способствовал передаче земельного участка в 6 соток в коммуне Стэучень (столичный пригород) в собственность дочери Диденку Дианы Данилишин. Схема была простая. Диана снялась с яловенской прописки и переехала с семьей в Стэучень на ул. Нукарилор, 38, и там зарегистрировалась.

Спустя лишь два месяца после переезда в Яловень, дочь Диденку получает участок под строительство в 6 соток, а КМС вскоре утверждает решение Стэученского местного совета.

Уточним, что в коммуне Стэучень цена участка под строительство в 6 соток начинается от 70 тыс. евро, а молодые семьи населенного пункта ждут в лучшем случае 10 лет, чтобы получить участок под строительство.

В итоге угрозами кишиневского градоначальника все и закончилось.

Помещения на Московском бульваре

Скандал с участком в Стэучень, вероятно, не единственный, когда Валериу Диденку нарушает закон ради своих дочерей. Осенью 2014 г. секретарь КМС способствует сдаче в аренду помещения 10 кв. м на Московском бульваре, 14, своим дочерям Диане и Эвелине.

Согласно решению КМС от 13 ноября 2014 г., помещение было сдано в аренду под склад, для которого предусмотрены самые низкие арендные тарифы. Договор об аренде для своих двух дочек Диденку провел через КМС и составил в рекордные сроки - 5 недель со дня подачи заявления.

Те, кто столкнулись с проблемой аренды помещений с Кишиневской примэрией, знают, какой это длительный и трудный процесс. Некоторые кишиневцы вынуждены ждать и по два года, чтобы взять в аренду подвал, который находится под их квартирой, на хозяйственные нужды.

Доверенные источники сообщили для Crime Moldova, что семья Диденку уже много лет использует подвальные помещения дома N 14 на Московском бульваре. По данному адресу мы обнаружили несколько фирм, которые занимаются коммерческой деятельностью. Нам не удалось установить, какие из фирм, осуществляющих коммерческую деятельность на Московском бульваре, 14, принадлежат семье Диденку. Известно, что Эвелина Диденку владеет ООО Evelina Prim, основанным в 2011 г., а среди видов деятельности фирмы значится деятельность по проектированию всех категорий строительства, градостроительства, сооружений и коммунальных сетей, реконструкции, реставрации и строительству зданий и инженерных сооружений.

Остался безнаказанными после того, как возил цемент на машине примэрии

В июне 2014 г. Валериу Диденку засняли в магазине стройматериалов на Хынчештском шоссе в Кишиневе в то время, когда он грузил мешки с цементом в свой служебный автомобиль. Национальная антикоррупционная комиссия отреагировала по собственной инициативе и через несколько месяцев решила передать дело в НЦБК.

Комиссия констатировала, что Валериу Диденку допустил конфликт интересов, решая свои личные проблемы с использованием служебной машины. Но все равно секретарю КМС удалось избежать штрафа, а в НЦБК сослался на истечение срока предписания. Статья 313² Кодекса об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере от 2000 до 6000 леев за недекларирование конфликта интересов.

Официальные доходы и активы секретаря КМС

В последней декларации о доходах и имуществе за 2015 г. Валериу Диденку указал 3 сельхозучастка, виллу в Скиносах, квартиру площадью почти 95 кв. м. в секторе Ботаника, приобретенную в 2008 году, и гараж поблизости, приобретенный в 2012 году.

Как указал секретарь КМС, в 2015 году его доходы от зарплаты составили около 15 тыс. леев в месяц и доход в размере 2126 леев от сельскохозяйственной фирмы, которой он предоставил в аренду унаследованные от родителей земельные участки.

Ту же собственность декларирует и Валентина Диденку, которая с марта 2012 года занимает должность главного консультанта секретариата парламента.

Валентина Диденку, как и ее супруг, заявляет, что живет только с зарплаты, которая в 2015 году составила 108 880 леев.