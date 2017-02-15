Смирнов: Россия для приднестровцев - это и святая икона, и большая Родина

Посол по особым поручениям МИДа РФ Сергей Губарев провел встречи с вице-премьером по реинтеграции Георге Бэланом, советником президента Василием Шовой, главой Миссии ОБСЕ в РМ Майклом Скэнланом.

Во вторник он поехал в Тирасполь. Согласно сообщению пресс-службы приднестровского лидера, на встрече с Вадимом Красносельским он заявил, что "искренне рад готовности молдавской стороны интенсивно приступить к ведению переговоров".

"После длительной паузы в наших контактах очень рад быть снова в Тирасполе. Я в Приднестровье вообще и в Тирасполе, в частности, чувствую себя как дома. Очень рад, что пауза преодолена. Хочу надеяться, что она будет преодолена и в переговорном процессе", - сказал Губарев, признав, что переговорный процесс по объективным и субъективным причинам идет непросто.

"Сегодня с утра мы обсудили с господином Бэланом некоторые практические вопросы, и, мне думается, мы близки к нахождению взаимоприемлемого решения", - сообщил дипломат.

Он подтвердил неизменность позиции России по приднестровской проблеме, напомнив недавние высказывания президента Владимира Путина о том, что "РФ выполняет и будет выполнять взятые на себя обязательства посредника в урегулировании молдо-приднестровских взаимоотношений, гаранта договоренностей, достигнутых в ходе переговорного процесса".

Тираспольский лидер также подтвердил, что Приднестровье - "за продолжение переговорного процесса, как бы это ни было трудно, и за сохранение площадки "5+2".

"У нас накопилось множество вопросов, которые мы готовы обсудить с российской стороной, как основным гарантом урегулирования отношений между Приднестровьем и Молдовой. С начала года мы провели множество встреч на разном уровне - с представителями ОБСЕ и Евросоюза, послами различных государств, с президентом РМ Игорем Додоном и действующим председателем ОБСЕ Себастьяном Курцем. Несмотря на то, что эти встречи, в основном, ознакомительного характера, тем не менее в ходе них затрагивались значимые вопросы. Есть масса нюансов, которые нивелируют эффективность переговорного процесса. Хотелось бы знать вашу позицию и заручиться вашей поддержкой", - сказал он.

В ходе визита в Тирасполь Губарев встретился и с первым президентом Приднестровья, а ныне главой совещательного собрания первых приднестровских депутатов Игорем Смирновым. После победы Красносельского на выборах президента, он снова активно участвует в политической жизни, в том числе в составе различных делегаций под руководством Красносельского.

"Рад приветствовать Вас на приднестровской земле, которая по юридическим нормам должна войти в РФ - правопреемника Советского Союза, из которого приднестровцы и не выходили", - сказал экс-президент.

По его словам, Россия для приднестровцев - это "и святая икона, и большая Родина".

"Я твердо верю, что придет время, когда мы проведем еще один референдум, но уже о закреплении законности вступления Приднестровья в Российскую Федерацию", - убежден Смирнов.

Пресс-службы молдавского президента и бюро по реинтеграции ни словом не обмолвились о визите в Молдову российской делегации и состоявшихся переговорах с ней. Государственные учреждения не сообщили о встречах с Губаревым ни до, ни после его приезда.