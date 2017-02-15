Додон: Надеюсь, до конца февраля механизм, позволяющий нашим мигрантам вернуться в Россию, будет разработан и внедрен

Одна из главных договоренностей, к которой пришли во время совместной встречи Президент Республики Молдова Игорь Додон и глава России Владимир Путин, может быть реализована в самое ближайшее время.

Об этом Додон рассказал в интервью радиостанции Europa Liberă.

- В том, что касается мигрантов, нам был дан четкий посыл, что Министерство внутренних дел Российской Федерации, которое является ответственным учреждением за миграционную политику, в последующие дни, надеюсь,что, самое позднее, до конца февраля, примет и внедрит соответствующий механизм, - сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство внутренних дел Российской Федерации начало прорабатывать вопрос с заинтересованными ведомствами о послаблении условий въезда на территорию России для молдавских мигрантов, которым был запрещен въезд за миграционные нарушения.

Вопрос о молдавских трудовых мигрантов был поднят во время встречи Игоря Додона и Владимира Путина 17 января текущего года в рамках первого официального визита главы молдавского государства в Москву.

В частности, Игорь Додон отметил, что в России по официальным данным находятся 500 тысяч молдаван, в то время как неофициальное их число составляет около 700 тысяч. Вместе с тем, у 250 тысяч человек есть различные нарушения, из-за которых они не могут вернуться в Молдову, так как получат запрет на въезд в Россию. В то же время 50 тысяч молдаван уже находятся с запретом в нашей стране и не могут продолжить свою рабочую деятельность в Российской Федерации.

Владимир Путин с пониманием отнесся к поднятой проблеме.

- В целом, с людьми, которые приехали к нам из Молдовы, у нас серьезных проблем не возникает. Около 50 тысяч находятся сейчас в Молдове и не могут въехать в Россию из-за определенных нарушений. Те, кто совершил серьезные преступления, по ним и не будет принято положительного решения. По всем остальным мы это решение будем искать, и, я уверен, мы его найдем, - пообещал российский президент, отметив, что в данных целях уже была создана специальная комиссия на уровне Совета безопасности.