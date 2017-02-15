Заявление-шок председателя парламента: РМ могла бы не существовать сегодня!

То, через что мы прошли в январе 2016 года был хорошо отрежиссированным сценарием, и если бы он осуществился, РМ сегодня бы не было. С таким заявлением председатель парламента РМ выступил в рамках телепередачи «Fabrika» на Publika TV.

Как сообщает ТРИБУНА, он не представил подробности в этом смысле, но отметил в контексте, что работали, в том числе, и секретные органы, а их работа, могла уничтожить Р. Молдова».

«Кризис был настолько серьезным в 2015 г., мы были в очень плохой ситуации. В январе 2016 г. была сформирована эта правящая власть без политических критериев. Нас объединила цель. А целью была – выйти из кризиса, и как можно быстрее начать очень важные реформы в стране. «2016 г. начался очень трудно. При полном отсутствии поддержки граждан и внешних партнеров. С очень высоким протестным потенциалом, который мог уничтожить РМ», — заявил спикер.

По его словам, «сейчас в правительстве работают профессионалы в своей области». «Некоторые даже не принадлежат к какой-либо партии. Это правительство, которое пользуется политической поддержкой. В основном исчезли политические интересы, ведутся профессиональные обсуждения по техническим областям», — подчеркнул Андриан Канду, перечислив ряд достижений правящих властей в различных областях.

Кристина Пендя