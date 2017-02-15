Путин предлагает упростить процедуры предоставления российского гражданства жителям приднестровского региона

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Российский президент Владимир Путин поручил Совету федерации рассмотреть возможность упрощения процедуры предоставления российского гражданства жителям приднестровского региона. Объявление сделал глава Комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с ответственными лицами из приднестровской администрации, передает IPN со ссылкой на издание Федерального собрания Российской Федерации.
Российский сенатор отметил, что ведется работа по этому вопросу, и выразил уверенность, что в скором времени решение продвинется. В свою очередь, приднестровские лидеры заявили, что, несмотря на предложения по развитию приднестровской экономики, которые поступают от стран ЕС, в частности, из Германии, вектор развития всегда будет направлен на Россию.
На встрече отмечалось, что в приднестровском регионе проживают 213 тыс. граждан Российской Федерации, а в общей численности, население региона превысило полмиллиона человек.
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