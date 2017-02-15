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Путин предлагает упростить процедуры предоставления российского гражданства жителям приднестровского региона
15.02.2017

Российский президент Владимир Путин поручил Совету федерации рассмотреть возможность упрощения процедуры предоставления российского гражданства жителям приднестровского региона. Объявление сделал глава Комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с ответственными лицами из приднестровской администрации, передает IPN со ссылкой на издание Федерального собрания Российской Федерации.

Российский сенатор отметил, что ведется работа по этому вопросу, и выразил уверенность, что в скором времени решение продвинется. В свою очередь, приднестровские лидеры заявили, что, несмотря на предложения по развитию приднестровской экономики, которые поступают от стран ЕС, в частности, из Германии, вектор развития всегда будет направлен на Россию.

На встрече отмечалось, что в приднестровском регионе проживают 213 тыс. граждан Российской Федерации, а в общей численности, население региона превысило полмиллиона человек.


 
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