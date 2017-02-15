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Отбывающий срок за коррупцию Филат отказался покидать Кишинев
15.02.2017

 Бывший премьер-министр Влад Филат, приговоренный к девяти годам тюрьмы за коррупцию и злоупотребление влиянием, отказался от перевода из столичной тюрьмы N13 в другое пенитенциарное учреждение.

Как сообщил портал Deschide.md со ссылкой на свои источники, бывшему лидеру ЛДПМ предложили «переехать» в липканскую колонию, однако Влад Филат ответил отказом, объяснив это тем, что в Кишиневе он находится ближе к семье, передает golos.md

Между тем, согласно пресс-релизу Департамента пенитенциарных учреждения, экс-премьер в настоящий момент содержится один в отремонтированной тюремной камере.

Напомним, что 27 июня 2016 года экс-премьер Влад Филат был приговорен к девяти годам заключения столичным судом района Буюканы. Филат был признан виновным в пассивной коррупции и злоупотреблении влиянием.

Суд обязал экс-премьера выплатить штраф в размере 3000 условных единиц. Кроме того, ему запретили занимать определенные должности сроком на пять лет. Судом было решено также конфисковать имущество экс-премьера, полученное незаконным путем.


 
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