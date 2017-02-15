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Президент Молдовы хочет изменить Конституцию республики
15.02.2017

Президент Молдовы Игорь Додон намерен выступить с инициативой по изменению Конституции страны с целью расширения полномочий главы республики для того, чтобы он мог распустить парламент. Об этом он заявил в интервью одному из местных СМИ.

"До конца февраля или самое позднее — в начале марта выступлю с инициативой по изменению Конституции, чтобы у президента было право распустить парламент в определенных обстоятельствах, которые не предусмотрены в нынешнем варианте главного документа страны", — сказал Додон.

По его словам, поправки в Конституцию могут быть инициированы или в парламенте 34 депутатами, или правительством, или гражданами республики путем сбора подписей. "Не исключаю, что мы можем прийти к идее национального референдума по изменению Конституции для дополнительных полномочий, предоставляемых президенту страны. Но посмотрим. В конце февраля — начале марта выступлю с этой инициативой, как и обещал", — подчеркнул президент. Он рассказал о том, что основная цель поправок — проведение досрочных парламентских выборов в стране. Как отметил Додон, он не собирается отказываться от идеи проведения досрочных выборов в высший законодательный орган республики.


 
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