Павел Филип: 2017 будет годом роста и инвестиций

2016 год был годом управления кризисом и стабилизации ситуации, а 2017 год будет годом роста и инвестиций, заявил премьер-министр Павел Филип на встрече с послами ЕС, США, Турции и Швейцарии, в которой приняли участие и члены кабинета министров. Среди приоритетов Программы реформ правительства премьер-министр назвал реформу государственного управления, здравоохранения, системы закупок, занятости и системы оплаты труда в бюджетном секторе, передает IPN.

Согласно сообщению пресс-службы кабинета министров, Павел Филип рассказал послам о главных достижениях 2016 года, перечислив среди них: заключение нового соглашения с МВФ, разблокировка помощи со стороны ЕС и других двусторонних партнеров, а также со стороны Румынии, принятие пакета реформаторских законов. Премьер-министр проинформировал дипломатов о более 87% реализации Национального плана действий по внедрению Соглашения об ассоциации РМ-ЕС на 2014-2016 годы.

Премьер-министр заявил, что многие из реформ являются непопулярными, болезненными и амбициозными, но абсолютно необходимыми для улучшения качества жизни граждан Республики Молдова. Премьер сказал, что для него очень важно вернуть доверие молдавского народа в Евросоюз.